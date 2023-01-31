У Білому Домі наголошують, що залишаються в "регулярному контакті" з українськими офіційними особами щодо потреб країни.

У Білому домі заявляють, що США, ймовірно, незабаром оголосять про ще один пакет допомоги Україні в сфері безпеки.

Як пише СNN, про це сказала прес-секретар Білого дому Олівія Далтон. "Я очікую, що ми незабаром оголосимо про додаткову підтримку безпеки", - сказала Далтон журналістам. Відповідаючи на запитання про те, чи надішлють США літаки F16 в Україну, Далтон повторила коментар президента Джо Байдена в понеділок і нагадала про мільярди доларів допомоги, наданої досі.

Далтон також підкреслила, що США залишаються в "регулярному контакті" з українськими офіційними особами щодо потреб країни.

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Допомога Україні від союзників

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент США Джо Байден коротко відповів "ні" на запитання про можливість постачання літаків-винищувачів F-16 для України, але жодних інших деталей не додав. Раніше в Білому домі заявляли, що обговорюють питання щодо постачання додаткових озброєнь для України, в тому числі винищувачів F-16.

25 січня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні, зокрема США надають Україні 31 танк Abrams. Він привітав рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2.

Того ж дня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам.

Сьогодні, 31 січня, колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, заявив, що західним союзникам потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю, щоб перемогти у війні з Росією вже цього року. Він зазначив, що хоче донести у Вашингтоні, що немає жодної причини відкладати допомогу.

За словами Джонсона, він захоплюється тим, що робить адміністрація президента США Джо Байдена, яка витратила 23 млрд доларів тільки на військову допомогу Україні. Водночас він повторив свій заклик про те, що безпека України має бути гарантована так само, як і для країн НАТО.

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