Президент продовжить боротися зі Станік у судах

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 24 лютого 2009 року про скасування Указу Президента України від 3 квітня 2008 року, яким було припинено повноваження Сюзанни СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду України, є незаконним і, безумовно, буде оскаржено представниками Президента України в апеляційному порядку. Про це повідомив керівник Служби з представництва у судах України інтересів Президента України та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Руслан КИРИЛЮК.

«Слід зазначити, що Окружний суд не вирішував питання про поновлення С.СТАНІК на посаді судді, а лише визнав незаконним відповідний Указ Президента України, тобто навіть у разі набрання рішенням чинності С.СТАНІК до Конституційного Суду України не повернеться», – цитує Р.КИРИЛЮКА прес-служба Президента України.

Він також додав, що зазначене рішення Окружного адміністративного суду міста Києва вже вкотре засвідчило, що «суд здатен винести будь-яке абсурдне з юридичної точки зору, але потрібне, виходячи з принципів політичної доцільності, для правлячої парламентської сили рішення».

Керівник Служби з представництва у судах інтересів Президента України підкреслив, що невипадково у суддівському середовищі активно обговорюється думка про те, що голова Окружного суду Богдан БАЧУН може забезпечити винесення будь-якого рішення: зупинити вибори, заборонити Президентові звертатися до КСУ і навіть скасувати декрети Леніна.

* * * 25 лютого ”Українська правда” повідомила, що Окружний адміністративний суд Києва поновив С.СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду. За інформацією УП, суд визнав протиправним указ Президента В.ЮЩЕНКА, який у березні 2008 скасував призначення С.СТАНІК суддею КС.

Вперше В.ЮЩЕНКО звільнив С.СТАНІК з посади судді КС у зв’язку з порушенням нею присяги навесні 2007 року, в розпал конфлікту в зв’язку з розпуском парламенту.

25 березня 2008 року Верховний Суд України визнав відставку С.СТАНІК незаконною. В.ЮЩЕНКО виконав те рішення суду – він поновив С.СТАНІК і зразу ж вдруге звільнив її під іншим приводом. Так, у зв`язку з неповноважним складенням присяги В.ЮЩЕНКО скасував указ Президента Леоніда КУЧМИ про призначення С.СТАНІК суддею КС. У 2004 році, коли С.СТАНІК вступала на посаду, у залі Верховної Ради України був відсутній Президент Л.КУЧМА – хоча його присутність при складенні присяги є обов’язковою умовою за законом про Конституційний Суд.

Саме другий указ і оскаржувала С.СТАНІК в Окружному адміністративному суді Києва.

УП відзначає, що ініціатори імпічменту В.ЮЩЕНКА будують свою стратегію на незаконній видачі ним указів про зняття С.СТАНІК з посади судді.