«КОСМІЧНІ» ТАРИФИ ЧЕРНОВЕЦЬКОГО: ХТО ВИНЕН ЯСНО. ЩО РОБИТИ?

Другий рік поспіль «мер усіх киян» Леонід Чернівецький не втомлюється радувати своїх виборців, а заодно і невиборців, бурхливими фантазіями щодо джерел наповнення міського бюджету за рахунок підвищення усіх можливих та неможливих тарифів.

Погано одне: слів на вітер столичний мер не кидає. І втілює в життя ледве не кожну першу зі своїх ідей - не зважаючи на страйки невдячних, українські найгуманніші суди у світі та навіть Президента України, який грудьми на амбразуру намагається щось там «зупинити», «заборонити», «попередити».

Дійшло до кумедного. Так, мешканці кількох районів Києва, де повітря, начебто, ще не до кінця забруднене розкиданими по газонах авто і тижнями пріючими сміттєвими баками, щиро переживають, що плітки про податок «на чисте повітря» це не анекдот. Кажуть, за це столичний мер планує стягувати 20 грн. І дай Боже, щоб раз на місяць, а не за подих. …

Тож, як простому киянину боротися з науково-фантастичними проектами свого космічного мера? За правовою порадою кореспондент УНІАНу звернувся до юристів адвокатської фірми «АКТІО»:

Чи може простий громадянин оскаржити тарифні ініціативи міської влади? Це можна зробити після того, як ініціативи влади приймають форму нормативного акта – тобто, ухвалені та оприлюднені згідно з вимогами законодавства. Кожен мешканець Києва може звернутися до суду з тим, щоб оскаржити рішення міської влади, посилаючись на порушення відповідних норм - Закону України «Про ціни та ціноутворення», законів, які стосуються соціального захисту громадян різних пільгових категорій тощо.

Головним моментом при оскарженні таких рішень є необхідність довести, що нормативним актом порушено права саме позивача.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України оскарження таких актів можливе в районному суді - або за місцем проживання громадянина, або за місцем знаходження відповідача, залежно від конкретного випадку.

Чи може громадянин повернути за допомогою суду кошти, витрачені під час дії нових, підвищених, тарифів, у випадку подальшого зменшення цих тарифів? Якщо через суд або в якомусь іншому порядку тарифи визнані недійсними, то кошти вважаються сплаченими безпідставно, і, у відповідності до вимог ст. 1212-1214 Цивільного Кодексу України, повинні бути повернуті особі, яка їх сплатила.

У випадку визнання незаконним підвищення цін на якісь послуги, повернення сплачених коштів, наприклад, за житлово-комунальні послуги, може відбутись у добровільному порядку або знову ж таки через суд.

У такому разі, про назріле: чи передбачена законодавством України відповідальність чиновників за необґрунтовані рішення? Київ, як відомо, місто з особливим статусом. Відповідь на питання про можливість позачергових виборів Київміськради та дострокового припинення повноважень Київського міського голови дає стаття 23 Закону України «Про столицю України місто-герой Київ».

Ця стаття відсилає до статтей 78 та 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими, зокрема, визначено, що припинення повноважень Київської міської ради, можливе, зокрема, у випадку прийняття нею рішень з порушенням норм Конституції або законів України, прав і свобод громадян, з ігноруванням при цьому вимог компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом.

Аналогічні підстави передбачені і для дострокового припинення повноважень Київського міського голови.

Важливий момент: питання про дострокове припинення повноважень Київського міського голови може бути внесене на розгляд Київської міської ради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради.

Якщо ж казати в цілому, то законами передбачено кілька видів відповідальності для відповідних посадових осіб. Зокрема, закони «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначають, що особи, винні у порушенні законодавства про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування тощо, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством. Способи і підстави притягнення винних осіб до певного виду відповідальності регулюються відповідними кодексами і законами України.

Крім того, матеріальна шкода, завдана територіальній громаді незаконними рішеннями сільських, селищних, міських голів, голів районних у місті, районних та обласних рад, їх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів місцевого самоврядування, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету в порядку, встановленому законом.

А що каже кримінальне законодавство? Чи не скидається на те, що утворення та функціонування нових комунальних підприємств – це інструмент для поповнення не лише міського бюджету, а й статків керівництва Київради? Комунальні підприємства є такими ж суб`єктами господарської діяльності як і підприємства інших форм власності. Вони утворюються з метою, зокрема, отримання прибутку, і це є цілком законною метою їх діяльності.

Інша річ, що будь-яке підприємство чи фінансовий інструмент можуть бути, залежно від волі їх керівників, використані як для законної діяльності, так і для діяльності незаконної. Але говорити без належних фактичних даних про те, що діючі та новоутворені комунальні підприємства будуть слугувати «поповненню статків» тих або інших осіб – безвідповідально.

Ваша думка, як юристів, щодо позиції органів прокуратури відносно останніх тарифних ініціатив київської міської влади? Чи роблять органи прокуратури все, що мають робити у такому випадку?

Нажаль, не про всі дії органів прокуратури у цьому напрямку відомо громадськості. Але, в цілому, складається враження, що прокуратура зайняла скоріше вичікувальну позицію з даного питання.

Прокуратура, здійснюючи загальний нагляд за дотриманням законів повинна виявляти порушення, зокрема, при встановленні цін і тарифів на ЖКП і у разі їх виявлення вносити до відповідного органу, який прийняв таке рішення, протест про скасування даного рішення.

На запитання УНІАН відповідали: Владислав Максимов, Віталій Сердюк (адвокати, партнери Адвокатського об`єднання «Адвокатська фірма «АКТІО»