ХТО ВЛАШТУВАВ БІЙКУ НА МАЙДАНІ?

До погрому наметового містечка громадської ініціативи «Геть усіх!» на Майдані Незалежності в Києві причетна громадська організація «Щит». Принаймні, так стверджує начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій Ярема, який повідомив про це на брифінгу в Києві.

Іншими успіхами у розслідуванні справи щодо розгрому наметового містечка міліція поки що похвалитися не може. Але можна не сумніватися, міліція інформуватиме громадськість щодо розслідування цієї справи буквально по кожному своєму кроку.

МВС уповноважене заявити…

Як відомо, 20 березня о 5-й годині ранку близько сотні чоловік в однаковій камуфляжній формі напали на наметове містечко цієї громадської ініціативи на Майдані Незалежності в Києві. Внаслідок погрому були побиті активісти, які знаходилися на наметах, і зруйновані намети.

Прес-служба громадської ініціативи «Геть усіх!»одразу заявила, що інцидент відбувався за сприяння міліції. І саме ця заява надала події непередбачуваного резонансу.

Буквально за кілька годин після нападу на наметове містечко міністр внутрішніх справ Юрій Луценко поспішив заявити, що міліція не причетна до знесення наметового містечка.

Ще за день після інциденту начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій Ярема дав згаданий брифінг в Києві, хоча, хвалитися якимись серйозними зрушеннями у цій справі очевидно ще зарано.

«Встановлено, що ці події організовані громадянином Олександром Ємчуком, який представляє громадське об’єднання «Щит», - сказав В.Ярема.

Як каже начальник київського главку міліції, на сьогодні оперативні працівники вживають заходів зі встановлення місця знаходження і затримання Ємчука, який наразі відсутній за місцем проживання. Віталій Ярема навіть публічно закликав Ємчука добровільно з’явитися до органів внутрішніх справ і дати свідчення, запевнивши, що у противному випадку співробітники міліції все ж таки знайдуть Ємчука.

Головний міліціянт Києва переконаний, що наряд ППС на Майдані діяв професійно.

Як відомо, згідно з записам відеокамер зовнішнього спостереження, напад на наметове містечко розпочався о 5.02 і тривав 9 хвилин. Є троє потерпілих, які направлені на проходження судово-медичної експертизи на наявність у них тілесних ушкоджень та ступінь тяжкості.

У цій ситуації наряд міліції зміг переписати номера транспортних засобів, якими підвозились нападники, перевірив документи у Ємчука, який заявив міліціонерам, що нібито має дозвіл Київської міської державної адміністрації про знесення наметового містечка на головній площі столиці.

«Дії співробітників патрульної служби, на мій погляд, були професійні», - наголосив Віталій ЯРЕМА, додавши при цьому, що затримувати втрьох 60 чоловік було б недоцільно, оскільки їм або довелося б застосовувати табельну зброю, або можна було її втратити.

Також начальник столичної міліції поінформував, що уже встановлені та допитані троє водіїв автобусів, які підвозили нападників до Майдану. За їхніми свідченнями, транспортні засоби були замовлені й подані на вулицю Ямську близько 03.00 ночі. Однак про мету цього рейсу водії нічого не знали.

Спеціально не придумаєш…

Цікаво, але як на замовлення, за день до погрому громадська організація «Щит» давала у Києві прес-конференцію.

Зокрема, О.Ємчук, якого сьогодні активно шукає міліція, заявив, що новостворене ветеранами спеціальних підрозділів силових структур громадське об’єднання з протидії анархії, корупції та замовних політичних акцій “Щит” сприятиме наведенню порядку в Україні.

“Ми не будемо стояти, опустивши руки, і дивитися на те, як забруднюють наше місто чи шкодять нормальній роботі будь-якої установи або створюють проблеми громадянам. Ми вийдемо на вулицю і самі наведемо порядок без зайвих розмов та церемоній”, - пообіцяв він.

За словами активістів організації, вони категорично проти “депресивної та агресивної” політичної реклами, “брудних і безглуздих” наметів, платних мітингувальників та різних провокаторів.

Говорячи про форми і методи наведення порядку Ємчук зазначив, що активісти “Щита” нестимуть чергування на вулицях міст, зокрема, у столиці, як колись народні дружинники.

Водночас представники громадського об’єднання “Щит” наголошували, що не пов’язані з жодними політичними силами. А також пообіцяли, що діятимуть виключно в межах українського законодавства…

Сумніви, сумніви…

На що розраховували активісти «Щита», коли давали подібну прес-конференцію, а за день потому практично не ховаючись трощили наметове містечко? Тим більше, як стверджує начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій Ярема, вказана організація ще не зареєстрована Міністерством юстиції, а лише подала на розгляд свій статут.

Можливо, саме така прямолінійність, якщо не сказати зухвалість та безглуздість, дій і породила певні сумніви щодо істинних організаторів погрому.

Принаймні, начальник київського главку міліції був змушений категорично заперечувати причетність міліції до погрому наметового містечка і клястися, що жоден працівник міліції не брав участі у нападі на наметове містечко.

На сьогодні сумнівів щодо цього, звичайно, менше, ніж безпосередньо у день погрому. Втім, таку версію не відкидають. Зокрема, Президент України Віктор Ющенко просить Генеральну прокуратуру перевірити можливість причетності Міністерства внутрішніх справ до нападу на наметове містечко громадської ініціативи «Геть усіх» на Майдані Незалежності у Києві. Про це йдеться у листі Глави держави на адресу генерального прокурора України Олександра Медведька. Генпрокурор має особисто поінформувати Президента України про результати перевірки у десятиденний термін.

Водночас, і у самого Віталія Яреми є запитання до своїх підлеглих. Чому підрозділи швидкого реагування міліції після отримання інформації про подію від наряду патрульно-постової служби, що чергував в той день на Майдані, прибули не через 5 хвилин, а дещо пізніше, внаслідок чого жоден нападник не був затриманий?

Начальник київського главку міліції повідомив, що у зв’язку з цим призначив службове розслідування. «Я не знімаю відповідальності із себе і своїх підлеглих. Тому ми проводимо службове розслідування», - сказав він.

Міліція також має 10 днів для проведення дослідчої перевірки і прийняття відповідного процесуального рішення, в тому числі, що стосується пошкодження майна, яке належало громадським організаціям, що проводили свої акції на Майдані.

*** Коли матеріал був вже опублікований…

Представники ГО ”Щит” провели у Києві прес-конференцію, на якій виклали свою версію бійки на Майдані.

Об’єднання “Щит” визнає свою участь у конфлікті з активістами громадської ініціативи “Геть усіх!”, що стався у о 5-й годині ранку 20 березня в Києві на Майдані Незалежності.

Проте, як повідомив голова ГО “Щит” Олександр Ємчук, 19 березня “Щит” подав до Київської міської державної адміністрації офіційну заяву про проведення, починаючи з 20 березня, громадської акції - безстрокового мітингу і пікету на Майдані Незалежності.

20 березня представники громадського об’єднання “Щит” прибули на Майдан Незалежності для проведення свого заходу. Там вони зіткнулися “з достатньо агресивно налаштованою групою бомжів і підозрілого виду стрижених молодиків з організації “Братство””.

“Вони почали протидіяти. Багато з них були у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння. Агресивно налаштовані молодчики “Братства” спробували перешкодити “Щиту” розташуватися на Майдані для проведення мітингу і, застосовуючи холодну зброю й обрізки арматури, напали на наших прихильників, але отримали відповідний опір”, - заявив О.Ємчук, додавши, що після цього активісти “Щиту” очистили Майдан від бруду, що залишився “після невдалої атаки маргіналів”.

Після прес-конференції працівники міліції затримали Олександра Ємчука на виході з інформагентства.

23 березня співробітники допитали і відпустили керівника громадського об’єднання «Щит» Олександра Ємчука, який підозрюється в організації погрому наметового містечка громадської ініціативи “Геть усіх!” у Києві на Майдані Незалежності 20 березня. До прийняття відповідного процесуального рішення.