Українська земля чекає на законотворців

На тижні що минув Президент Віктор Ющенко підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” - черговий закон, що покликаний розплутати клубок проблем у земельній сфері. Що додасть цей закон у несистематизоване земельне законодавство, яке складає не один десяток нормативних актів?

Земельний закон у сфері психології

Цього разу Верховна Рада «розмахнулася» на проблеми з документами, які посвідчують право на земельну ділянку, а також на порядок поділу та об`єднання земельних ділянок.

Законом запроваджуються спрощення процедури набуття права власності на земельну ділянку чи права постійного користування земельною ділянкою. Необхідність ухвалення закону пояснюється розбіжностями чинного законодавства, зокрема Цивільного та Земельного кодексів України щодо правовстановлюючих документів права власності на земельну ділянку чи права постійного користування земельною ділянкою.

Вельми цікавим є інше - прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття цього законодавчого акта. Як записано у пояснювальній записці до проекту згаданого закону, очікується покращення соціально-психологічної ситуації, насамперед, серед мешканців сіл та селищ, а також збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, яка здебільшого виробляється власниками земельних ділянок, призначених для ведення особистого селянського господарства, городництва та садівництва.

Іншими словами, держава дуже чітко усвідомлює, що проблеми в земельній сфері загнані в такий глухий кут, що законом вже доводиться вирішувати психологічні проблеми…

Проблеми за типовим планом

У принципі, проблеми з правом власності на землю історично близькі українській людині. Хвилює інше, в сучасному житті в земельній сфері творяться не лише не менш епохальні речі, ніж описані у класиків, як то у повісті Кобилянської «Земля», вони набули вже масовий характер. Наприклад, лише в судах м. Києва і Київської області, лише про визнання недійсними рішень місцевих рад і адміністрацій про передачу в користування або у власність землі щотижня (!) розглядаються сотні (!) позовів органів прокуратури і податкової.

З численних справ, які доводиться розплутувати юристам в Україні, можна написати тисячі творів на тему «Земля». Шкода, що за кожним з таких «шедеврів» стоять порушені права, долі, здоров’я, згаяний час тисяч співгромадян.

Ось одна з типових земельних справ з практики однієї з вітчизняних юридичних компаній - Адвокатської фірми «АКТІО». Навіть така, у принципі рядова, справа коштувала громадянці Ользі Б. 2 років життя, проведених у тяжбах. І могла невідомо чим завершитися, якби обділена громадянка не пошкодувала звернутися за допомогою до юристів.

У 2007 році посадовими особами – умільцями з управління земельних ресурсів у Обухівському районі Київської області, було змінено кадастрові номери земельних ділянок, що призвело до зміни їх місця розташування. А саме: вищевказані земельні ділянки перенесено в межі земельної ділянки, орендованої з 2004 року Ольгою Б.

Говорячи мовою юристів, службові особи управління земельних ресурсів у Обухівському районі Київської області в порушення встановленого законом порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, не маючи законних підстав, а саме за відсутності нової технічної документації, змінили в базі АС "Центр державного земельного кадастру" кадастрові номери земельних ділянок.

Наслідки дій «профі» з управління земельних ресурсів виразились у незаконному вилученні з володіння держави земельної ділянки площею 0,14 га вартістю 984 956 грн. Крім того, виявилися порушеними права громадянки Ольги Б. на використання орендованої нею земельної ділянки, оскільки нові і несподівані володарі ділянки її… продали.

У 2008 році, після численних поневірянь у цій начебто елементарній справі, зневірена власниця ділянки Ольга Б. звернулася до адвокатів.

Щоб довести абсурдність подій навколо спірної земельної ділянки адвокати були змушені звернутися до суду – в результаті на землю було накладено арешт. Крім того, було підготовлено та подано до прокуратури Обухівського району Київської області заяву про вжиття заходів прокурорського реагування та порушення кримінальної справи.

У липні 2008 року прокуратура порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості вчиненої службовими особами управління земельних ресурсів у Обухівському районі Київської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Службова недбалість), гр. Б. визнано потерпілою від вказаного злочину.

Лише після такої масованої юридичної атаки Обухівська РДА, розглянувши протести прокуратури, скасувала розпорядження, в результаті якого у земельної ділянки, орендованої Ольгою Б. з’явилися нові власники.

Стрільба по земельних горобцях

На прикладі цього начебто банального прикладу стає зрозумілим, що в царині купівлі-продажу або оренди землі, у формуванні земельного ринку в Україні безлад та суцільні проблеми.

Вже багато років триває епопея з розмежуванням державної реєстрації прав на земельну і неземельну нерухомість та державного земельного кадастру. Однією з найбільших проблем лишаються колізії, які виникають при співвідношенні Цивільного та Земельного кодексів України, які іноді по-різному регулюють одні і ті ж питання. І чи не найгірше, земельне законодавство в країні можна «крутити» i так, i сяк.

Не вирізняється оригінальністю й діяльність держави в сфері земельно-правових відносин, яка не вберегла земельні вiдносини вiд корупцiї, тiньових махiнацiй, рейдерських атак, дiй злочинних груп.

Будь-яка юридична фірма, посилаючись лише на власну практику, може перелічити безліч законодавчих проблем. Будь хто з юристів скаже, що підписаний Президентом закон виглядає радше як стрільба по горобцях.

А на підході у Верховній Раді ще один «епохальний» документ - БЮТ вирішив довести до розуму земельне законодавство щодо зрівняння у правах комерційних землекористувачів. Цього разу усувається колізія трьох законів - Земельного кодексу України, закону «Про плату за землю» і закону «Про оренду землі».

Безперечно, законодавці хочуть якнайкраще. Проте питання про глобальні проблеми навіть не порушуються.

Яку відповідь має на держава на проблеми у земельній сфері, які щодня лишають спокою сотень співгромадян ? Якщо погортати сторінки сайту Верховної Ради в частині законодавчих ініціатив, будь-яких – чи то депутатських, чи то урядових, чи то президентських, то стає зрозуміло, що практично ніяку.

У законодавчому сенсі українська земля лежить як незорана цілина, що лише чекає на своїх дослідників.