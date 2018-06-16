ПАРЛАМЕНТ ПРИЗНАЧИВ ОСІННІЙ МАРАФОН

Верховна Рада з особливим цинізмом відповіла на конституційні ініціативи Віктора Ющенка. 401 парламентарій 1 квітня проголосувало за визначення датою виборів глави держави 25 жовтня 2009 року. Хоча, за словами спікера Верховної Ради Володимира Литвина, це політичне, а не правове рішення, його з радістю підтримали 80% депутатського корпусу.

Декілька місяців парламентарії розмірковували переважно про призначення президентських виборів на 17 січня 2010 року, але ситуація змінилася буквально за декілька хвилин. Мабуть, навіть в нинішньому стані Банкова лякає потенційних учасників президентської гонки можливістю свого втручання в політичні процеси. Пропозиція «самбіста» Геннадія Москаля, яка раніше здавалася фантастичною, не тільки була внесена з голосу, але і знайшла масову підтримку депутатського корпусу. Потім в кулуарах законодавці особливо не приховували, що вирішили мінімізувати можливість Ющенка розпустити парламент. У світлі недавньої заяви Юлії Тимошенко про відсутність у неї конфліктів з Президентом, ухвалення рішення про президентські вибори в жовтні виглядає як знущання.

Глава держави пообіцяв оскаржити «неконституційне і політично мотивоване» рішення Верховної Ради в Конституційному суді. Цікаво, наскільки швидко у нього вийде це зробити. З Ющенком можна погодитися в одному – є політики, зацікавлені в тому, щоб президентська кампанія почалася якомога раніше. Є і інший аспект: значна частка провини за створення такої ситуації лежить на самому Вікторові Андрійовичу, котрий елегантно розтринькав немало можливостей за час перебування в президентському кріслі. Власне, і конституційні судді давно перестали керуватися виключно правовими підставами для ухвалення рішень, на Жилянській мають вагу зовсім інші резони. Але навіть якщо КС відмінить рішення Верховної Ради, це не означатиме відміни президентських виборів, просто кампанія удвічі розтягнеться в часі. Спонсорам реалізації політичних амбіцій, можливо, доведеться витратити більше коштів на фінансування активності своїх реципієнтів. Що стосується Центральної виборчої комісії, то заступник її голови Андрій Магера вже запевнив, що ЦВК готова виконувати ухвалу, якщо вона не буде скасована Конституційним Судом.

Верховна Рада 1 квітня без жартів дала відмашку початку президентської кампанії. Очевидно, що основні її учасники в своїх діях орієнтуватимуться на 25 жовтня. Власне кажучи, це рішення і було прийняте для того, щоб спробувати зберегти статус кво в когорті основних претендентів на булаву. Нинішні лідери президентського рейтингу – Віктор Янукович і Юлія Тимошенко – зацікавлені в тому, щоб в їх боротьбу не втрутився який-небудь «кролик з циліндра», здатний осідлати хвилю невдоволення людей. Прем`єр-міністр і лідер опозиції вважають за краще самі демонструвати фокуси і балувати потенційних виборців обіцянками. Правда, в нинішніх умовах прогнозувати розвиток ситуації на півроку наперед не візьмуться навіть досвідчені аналітики. Але не секрет, що і в БЮТ, і в Партії регіонів є сили, які розглядають президентську кампанію як хороший привід знов провести політичну реформу, переписавши Конституцію під акомпанемент передвиборної агітації.

Дозволити собі зволікання на старті в ситуації, що склалася, не може ні фаворит, ні амбітний новачок, який розраховує на успіх. Тому політичні сили впритул приступають до формування штабів (польовики особливо раді, що не доведеться працювати в січні-лютому), проводять кастинг претендентів на роль технічних кандидатів і нащупують словесні універсальні відмички до сердець виборців. Згідно національної традиції, президентська кампанія є періодом, під час якого ухвалюються переважно популістські рішення. Наблизивши на три місяці дату проведення президентських виборів, Верховна Рада фактично поставила хрест на перспективах ухвалення реальних антикризових законів – очевидно, що команди майбутніх кандидатів в президенти не стануть набирати очки для своїх опонентів. Та і про зміну виборчого закону шляхом переходу до відкритих списків можна тільки мріяти.

Українським політикам не вперше міняти правила, які заважають вигравати. Вони неодноразово демонстрували, що краще всього у них виходить дружити проти когось третього. Парламентарії, урізавши термін президентської каденції, практично не залишили Ющенка вибору – у того загострилася спокуса грюкнути дверима президентського кабінету. Навряд чи діючий Президент припинить боротьбу достроково.