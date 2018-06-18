ЛІКИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ: ПОСТАЧАЛЬНИКИ ГРАЮТЬСЯ ЦІНАМИ, ДЕРЖАВА – ПОГРОЗАМИ

Чекали, чекали півроку результатів «тактики і стратегії» Антимонопольного комітету щодо розслідування цін на ліки, і, нарешті, першою не витримала Генпрокуратура…

Фармацевтів обіцяли карати. Підвела чи то стратегія, чи то тактика

Справу за фактом стрімкого підвищення цін на лікарські засоби Антимонопольний комітет України розслідує ще з жовтня минулого року.

«Якщо в ході розслідування будуть виявлені компанії, безпосередньо причетні до дій, котрі Антимонопольний комітет розглядає як такі, що містять ознаки порушення законодавства про конкуренцію, вони можуть бути покарані стягненням з них до 10 відсотків річної виручки», — переконливо обіцяв тоді виконуючий обов’язки голови Антимонопольного комітету України Олександр Мельниченко.

Сплинув деякий час, і стало зрозуміло, що ключовими у процитованому месиджу були слова «можуть бути».

Розслідування проводилося проти семи великих фармацевтичних компаній, в діях яких Комітет вгледів ознаки порушення законодавства. Зокрема, на одній з прес-конференцій О.Мельниченко назвав серед можливих порушників ТОВ «БаДМ», СП «Оптима-фарм ЛТД», ТОВ ВВС ЛТД, ЗАТ «Альба Україна», ТОВ «Вента» ЛТД, ТОВ «Аптека-Біокон», ТОВ «Інтерфарм». Ще низку компаній, які є потенційними суб’єктами відповідальності, Комітет виявив але називати не схотів.

«Тактика і стратегія розслідування не дозволяють мені назвати всі його параметри до кінця. Як тільки вийдемо на наступний етап розслідування, одразу повідомимо, яких результатів досягли і в чому полягають дії АМК», — сказав тоді О.Мельниченко.

Чекали, чекали півроку результатів «тактики і стратегії», і, нарешті, першою не витримала Генпрокуратура. 28 квітня заступник Генпрокурора України Тетяна Корнякова таки поцікавилася, «в чому полягають дії АМК» і нагадала, що очікує від Антимонопольного комітету завершення перевірки 15 оптових фірм, які займаються ввезенням в Україну ліків.

Населення переплачує 1 млрд. доларів. Щорічно

Більше того, Генпрокуратура вустами Т. Корнякової, пообіцяла «посилити контроль».

Без жодного глузування зазначимо: дай Бог. Адже за даними самої прокуратури, населення щорічно переплачує 1 млрд. доларів через необґрунтовано завищені ціни на ліки.

Поки що Генпрокуратура обіцяє прослідкувати за роботою Державної інспекції з контролю за цінами, яка має припиняти необгрунтоване підвищення вартості ліків.

«Будемо жорстко контролювати Держінспекцію з цін, і будемо вимагати, щоб вони робили перевірки і притягали до відповідальності всіх тих, хто порушує цінову політику в Україні», - сказала заступник Генпрокурора.

Також Т.КОРНЯКОВА пообіцяла, що ГПУ направить до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів подання з вимогами усунути порушення у контролі за ввезенням ліків до України.

Князевич хоче на імпортні ліки ще й ПДВ ввести. Щоб… контролювати

Але поки прокуратура витягує хвіст, загрузає, як водиться, голова.

Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич вважає, що для більш ефективного контролю за ввезенням ліків іноземного виробництва необхідно… ввести на них ПДВ.

«Я переконаний, що треба вводити ПДВ на імпортні ліки, щоб контролювати і знати звідки вони завозяться», - заявив В.Князевич.

Крім того, міністр висловив думку стосовно того, що необхідно внести деякі зміни в чинне законодавство, для того, щоб фірми, які надають неякісні ліки, суворо і жорстко каралися. «Ми повинні вийти на доступну ціну ліків», - сказав він.

Спишемо подібні сумбурні заяви міністра на неточність журналістів, які процитували виступ Князевича на колегії Генпрокуратури. Але деяке занепокоєння все ж таки жевріє: а раптом він це серйозно?

На щастя, на жаль

Втім, слід відзначити, що усі наведені вище обіцянки, погрози та пропозиції залишаються поки що лише словами – якісь на щастя, якісь на жаль.

Що ж насправді відбувається у країні, котра завжди пишалася власним потужним фармацевтичним виробництвом, яке виробляє недорогі та якісні ліки? Може зупинилися надсучасні українські підприємства з виробництва лікарських засобів?

Дуже хотілося б отримати від держави чітку відповідь. Наприклад, як це було зроблено на ринку олії, де півтора року тому панував справжній безлад. Сьогодні цей ринок повністю контролює держава.

То може і до ліків руки дійдуть?