ЯКА ПЕРСПЕКТИВА ОСКАРЖИТИ НОВІ КИЇВСЬКІ ТАРИФИ В СУДІ?

6 липня ц.р. Шевченківський районний суд Києва призупинив дію розпоряджень Київської міської державної адміністрації №516, 517, 518, 519 і 520 від 29 квітня про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення і на комунальні послуги для юридичних осіб з 1 червня 2009 р.

Наразі в суді розглядається апеляція Київської міської державної адміністрації.

Як виглядають перспективи цієї справи очима юристів? УНІАН звернувся за коментарем до Міністерства юстиції України.

- Чи погодила Київська міська державна адміністрація нові тарифи з органами юстиції?

Київська міська державна адміністрація є єдиним в організаційному відношенні органом, який виконує функції виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функції місцевого органу виконавчої влади, що встановлено Законом України «Про столицю України - місто-герой Київ».

При цьому, законами України не передбачено необхідності державної реєстрації в органах юстиції рішень виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у відповідних органах юстиції. Вказані рішення набирають чинності не раніше дня їх офіційного оприлюднення.

У зв`язку з чим розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зокрема щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги державній реєстрації в органах юстиції не підлягають та набирають чинності з дня їх оприлюднення в газеті «Хрещатик».

- Чи наділена КМДА повноваженнями регулювати тарифи? Адже попереднє підвищення цін на ЖКП, здається, вийшли за підписом мера Чернівецького…

- Так, Київська міська державна адміністрація наділена повноваженнями регулювати та встановлювати тарифи.

Зокрема:

- тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському

пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі (який працює в звичайному режимі руху);

- тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні

державні і комунальні заклади охорони здоров`я;

- граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу

продовольчих та непродовольчих товарів;

- граничний розмір плати за проживання в гуртожитках (крім

студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах.

- А який порядок змін, встановлення та погодження тарифів на житлово-комунальні послуги?

- Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад встановлюють тарифи щодо оплати житлово-комунальних послуг, які надаються підприємствами комунальної власності, та погоджують вказані тарифи з підприємствами, які не належать до комунальної власності.

Розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг здійснюють виконавці/виробники і подають їх на затвердження вищезазначеним органам місцевого самоврядування згідно з нормами Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

У разі затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво орган, що їх затвердив, зобов`язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між затвердженим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

- Тобто, теоретично виробники ЖКП можуть подати на затвердження будь-які цифри? Як здійснюється контроль за формуванням тарифів?

- Контроль за формуванням, встановленням та застосуванням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги здійснюють Державна інспекція з контролю за цінами, Антимонопольний комітет України (у випадку коли такі послуги надаються виконавцями/виробниками, які є суб’єктами природних монополій) та органи прокуратури, в межах їх повноважень визначених законодавством.

- Чи дотрималася КМДА процедури підвищення тарифів?

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» зобов’язує виконавця/виробника у разі зміни вартості житлово-комунальних послуг не пізніше ніж за 30 днів повідомити про це споживача з визначенням причин зміни вартості та наданням відповідних обґрунтувань з посиланням на погодження відповідних органів.

Наскільки можна судити з повідомлень у ЗМІ, дана процедура була дотримана

-Яким чином громада може впливати на тарифну політику місцевої влади, в даному випадку – столичної влади?

Спори щодо формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вирішуються в судовому порядку. Громадяни України мають право звернутися до суду з позовом щодо прийняття рішення про відміну нормативно-правового акта, який прийнято всупереч законодавству.

Слід також враховувати варіант, коли в порядку загального нагляду за дотриманням чинного законодавства органи прокуратури мають право зупинити дію неправомірного акта та вимагати його негайного скасування.