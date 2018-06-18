РЕЧОВИЙ РИНОК «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ»: УЖЕ БУЛИ ЗАЙМАННЯ, АЛЕ НІХТО НЕ РЕАГУВАВ

Слідчий відділ Дніпропетровського міського управління МВС України порушив кримінальну справу за фактом пожежі на Слов`янському ринку, що сталася 22 вересня. За словами заступника начальника міського управління міліції Володимира Седлецького, серед причин виникнення пожежі на Слов`янському ринку розглядається і підпал.

Пожежа повністю знищила ринок

Пожежа розпочалася о 16-00, ліквідована - о 20.20. За ці кілька годин речовий ринок «Слов’янський» згорів повністю.

За словами представника Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, дах приміщення ринку провалився. Вогнем пошкоджені торгівельні павільйони, товар, покрівля, стіни та перегородки на площі 19400 м2. Збитки від пожежі підраховуються.

У гасінні пожежі на ринку брали участь всі вісім пожежно-рятувальних частин Дніпропетровська. До гасіння вогню було залучено 48 одиниць техніки, понад 400 рятувальників, 20 бригад «швидкої». допомоги. Пожежі було присвоєно 5-й ранг – найскладніший та найнебезпечніший ранг пожежі.

За інформацією Центру громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області слідчим відділом міського управління міліції Дніпропетровська за фактом пожежі на ринку порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил протипожежної безпеки).

Як кажуть працівники ринку, пожежа почалася з боку вул. Курчатова, де розташовані торговельні точки, сполучені одним дахом із «Слов`янським» ринком. За їх словами, каркас ринку згорів повністю. «Зажеврів кіоск з шаурмою, і далі вогонь пішов по рядах ринку. Спочатку вимкнулося світло, і всі попрямували до виходів», - сказали вони.

Підпали триватимуть?

На місце трагедії прибув Ігор Циркін, керівник програм Фонду «Наш дім – Дніпропетровськ» з тим, аби розібратися в тому, яку першочергову допомогу може надати Фонд постраждалим. За його словами, такі ситуації в місті триватимуть доти, поки в стінах міської ради і міських управлінь процвітає корупція.

«Направо і наліво видаються дозволи на різні види торгівлі. Відсутній контроль за виконанням зобов`язань, які мають виконуватися. І доти, поки чиновники займатимуться наповненням власних кишень, не приділятимуть увагу тому, як має дотримуватися закон, як має вестися торгівля, в місті мало що зміниться», - сказав І.ЦИРКІН. Він нагадав, що такі трагедії в місті траплялися й раніше: «Ми з вами знаємо про ту трагедію, що сталася біля магазину «Варус», коли вибухнув лоток шаурми, сьогодні сталася ще одна трагедія. Що в нашому місті має ще статися для того, щоб міські чиновники звернули увагу на людей, які живуть у цьому місті?».

Під час пожежі на ринку постраждали 9 людей

Внаслідок пожежі на речовому ринку “Слов’янський” постраждали 9 осіб. Всі постраждалі з діагнозом опіки та отруєння чадним газом госпіталізовані до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, лікарень №2 та №4.

Як повідомив головний лікар 2-ої міської лікарні Олександр Сердюк, у всіх потерпілих сліди розплавленого пластику, кілька - отруєно продуктами горіння.

Під час пожежі були евакуйовані 63 особи.

Запасні виходи на ринку були перекриті

За повідомленнями ЗМІ, виявлено безліч порушень, які допускалися під час функціонування торгово-виставкового комплексу.

«Два запасні виходи з ринку вже рік як були переобладнані під торгові місця! Хто це дозволив зробити? Коли почалася пожежа, залишити будівлю ринку можна було тільки через 1 хід», - каже один із постраждалих підприємців.

За свідченнями підприємців, займання на ринку вже траплялися, але ще жодного разу не приводили до таких плачевних наслідків.

«У нас уже були займання і не один раз, але ніхто на них не реагував. Давно треба було прибрати всі ці рундуки з шаурмою і чебуреками. Ми зараз не можемо нічого пред`явити, адже в нас навіть не залишилося договорів – усе згоріло», - сказала одна з потерпілих.

На даний момент міліція Дніпропетровська займається опитуванням потерпілих і складанням списку завданих вогнем збитків.

Знайти причини і винних! Створено ініціативну групу постраждалих

Ініціативна група, що представляє постраждалих від пожежі у торгово-виставковому комплексі «Слов`янський» підприємців, вимагає від мера Дніпропетровська Івана Куліченка, міської та обласної влад, розібратися в причинах виникнення пожежі і знайти винних.

«Ми просимо Івана Куліченка, обласну і міську влади, створити державну комплексну комісію в складі представників Дніпропетровської облради і міськради, Дніпропетровської ОДА, представників МНС і МВС України. Завданням комісії має бути визначення причини виникнення пожежі на ТВК «Слов`янський», визначення посадових або приватних осіб, дія чи бездіяльність яких привела до виникнення пожежі. Ми вимагаємо скласти список заподіяних збитків, допомогти з працевлаштуванням працівникам і орендарям ТВК «Слов`янський» і надати матеріальну допомогу постраждалим», - сказала представниця ініціативної групи.