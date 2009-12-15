Прокуратура порушила справу проти охоронця Київського СІЗО

Прокуратура Шевченківського району міста Києва порушила кримінальну справу відносно одного з інспекторів відділу режиму і охорони Київського слідчого ізолятора управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Києві та Київській області.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА, кримінальну справу порушено за незаконне придбання з метою збуту для ув’язнених наркотичного засобу метадону (ч.3 ст.364 та ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України).

Охоронця було затримано 5 грудня 2009 року при спробі пронести на територію СІЗО метадон, за який він повинен був отримати від ув’язненого 200 грн. Кримінальним кодексом України за цей злочин передбачено покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

При цьому прес-секретар прокурора зазначила, що це вже третя кримінальна справа, порушена впродовж IV кварталу цього року відносно охоронців Київського слідчого ізолятора.