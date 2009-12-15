СБУ вилучила на Львівщині контейнер з цезієм

Служба безпеки України в ході спеціальної операції ліквідувала злочинне угруповання з числа громадян України, яке намагалося збути контейнер з радіоактивними матеріалами.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

При спробі продажу промислового контейнеру із джерелом іонізуючого випромінювання зловмисників було затримано в ніч на 12 грудня у складському приміщенні у одному з райцентрів Львівщини співробітниками СБУ. За «товар» угруповання розраховувало отримати 15 млн. дол.

Як зазначили в СБУ, за даними СЕС, МОЗ і МНС України, рівень радіаційного випромінювання на поверхні контейнеру складає близько 400 мікрорентген на годину, що перевищує допустимі санітарні норми у 35 разів.

За попередньою інформацією, вилучений контейнер - це джерело іонізуючого випромінювання на основі радіоактивного ізотопу «Цезій-137», який використовується у промисловості для стерилізації пшениці, стічних вод, у медицині, науці, геологорозвідці, як гама-реле у гірничо-видобувній сфері. Контейнер становить небезпеку для оточуючих та навколишнього середовища, при його несанкціонованій розгерметизації радіаційному опроміненню могла піддатися значна кількість людей, що не причетні до інциденту.

Службою безпеки України порушено кримінальну справу за ч.3 ст.265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України. Троє затриманих перебувають під вартою. Після завершення експертизи на підприємстві «Радон» у Львівській області контейнер з радіоактивною речовиною буде направлено до Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві.

Про результати операції поінформовано іноземних партнерів.