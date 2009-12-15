ВР виділила додаткове фінансування системи правосуддя

14:29, 15 грудня 2009
Право
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Понад 124 млн. грн.

Верховна Рада України ухвалила рішення виділити у цьому році додаткове фінансування системи правосуддя в обсязі понад 124 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому закону «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік» проголосували 372 народних депутати з 434 зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, законом передбачається додаткове фінансування видатків державної судової адміністрації на утримання судів загальної юрисдикції в обсязі 124,3 млн. грн. в тому числі 95,5 млн. грн. – на забезпечення належних умов здійснення правосуддя та 28,8 млн. грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2008 рік. Фінансування буде здійснено за рахунок внутрішнього запозичення.

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