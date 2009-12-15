ВРЮ рекомендувала на посади суддів 29 кандидатів

Вища рада юстиції на своєму засіданні 14 грудня прийняла рішення внести Президентові України подання про призначення 29 кандидатів на посади суддів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВРЮ.

Зокрема: 10 осіб - на посади суддів місцевих адміністративних судів, 17 - на посади суддів місцевих загальних судів та двох - на посади суддів місцевих господарських судів. Шістьом кандидатам на посади суддів місцевих загальних судів було відмовлено.

Після розгляду результатів додаткової перевірки, проведеної Державною судовою адміністрацією України, Рада вирішила повторно внести до Президента України подання про призначення на посади суддів відносно п’яти кандидатів.

Рада також ухвалила рішення про внесення подань про звільнення чотирьох суддів з посад за загальними обставинами.

ВРЮ відхилила пропозиції членів Вищої ради юстиції про звільнення з посад за порушення присяги трьох суддів місцевих загальних судів, двох суддів місцевих господарських судів та одного судді окружного адміністративного суду.

Рада відмовила у прийнятті до розгляду скарг на рішення кваліфікаційних комісій суддів стосовного восьми суддів місцевих судів і одного судді окружного адміністративного суду, оскільки до Вищої ради юстиції оскаржувалися рішення кваліфікаційних комісій суддів про відмову у відкритті і про закриття дисциплінарного провадження та про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності. Відповідно до статті 45 Закону України «Про Вищу раду юстиції», ВРЮ розглядає скарги лише на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності цих суддів.