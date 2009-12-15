Київська мерія продовжує не платити за охорону музеїв

Столична мерія заборгувала майже 5 млн. грн. державній службі охорони МВС України за охорону музеїв, фінансування якої покладено на місцевий бюджет.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив начальник ДСО Віталій ГРИЦАК.

«З музеями, які фінансуються з державного бюджету проблем немає (є відповідна постанова уряду про виділення коштів з резервного фонду), а щодо музеїв, охорона яких фінансується з місцевих бюджетів (більше всього таких в Києві) питання так і до цього часу не вирішено. Ми маємо велику заборгованість музейних закладів. Вирішено було питання по трьох музеях, а решта, як говорять, а віз і нині там – сума боргу в Києві сягає до 5 млн. грн.», - сказав начальник ДСО.