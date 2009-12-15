Екс-начальнику ДАІ Кіровограда загрожують виправні роботи або штраф

Прокуратура м. Кіровограда завершила розслідування у кримінальній справі, порушеній стосовно колишнього начальника міськвідділу ДАІ Олександра КРИЛОВА за фактом умисного нанесення ним легких тілесних ушкоджень місцевому жителю Володимиру НОВОШИЦЬКОМУ під час бійки в кафе.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

З урахуванням зібраних доказів у справі колишньому начальнику міського ДАІ пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.125 КК України. Санкція вказаної статті передбачає покарання штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Кримінальна справа щодо потерпілого В.НОВОШИЦЬКОГО, порушена за аналогічною статтею (ч.1ст. 125 КК України) була розслідувана і передана до суду місяцем раніше.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня 2009 року керівник управління ДАІ у Кіровограді полковник О.КРИЛОВ, одягнений у цивільне, став учасником бійки на літньому майданчику одного з міських кафе.