Проти судді порушено кримінальну справу за зловживання владою

14 грудня прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу проти судді Заводського районного суду Дніпродзержинська, яка підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем (ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України).

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив прокурор Дніпропетровської області Михайло КОСЮТА

За його словами, в ході досудового слідства встановлено, що районним суддею м. Дніпродзержинська за вбивство, крадіжку та низку інших злочинів до 12 років позбавлення волі було засуджено громадянина Х. Але суддя не вручила засудженому копію вироку у встановлений законодавством строк, зробивши це через півроку. При цьому суддя винесла постанову про визнання його апеляції на вирок такою, що не підлягає розгляду у зв’язку з пропуском строку на апеляційне оскарження.

Також М.КОСЮТА зазначив, що це не єдиний факт зловживання суддею владою. За порушення норм закону судді загрожує покарання у вигляді виправних робот на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності на строк до 3 років.