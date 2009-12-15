Громадські активісти спромоглися пройти техогляд на авто без двигуна

Активісти очолюваної кандидатом у президенти Анатолієм ГРИЦЕНКОМ Всеукраїнської громадської організації “Громадянської позиція” спромоглися пройти державний технічний огляд і отримати технічний талон на розбитий “Запорожець”, який навіть не мав двигуна.

“Державний техогляд приватного автотранспорту не має нічого спільного з безпекою на дорогах”, - йдеться у коментарі з цього приводу А.ГРИЦЕНКА, переданому УНІАН пре-службою політика.

Як також йдеться у повідомленні, сьогодні у Львові на площі перед обласним управлінням Міністерства внутрішніх справ України активісти “Громадянської позиції” провели акцію “Скасуємо техогляд – скасуємо побори!”.

Метою акції є показ абсурдності процедури примусового державного техогляду.

Напередодні члени “Громадянської позиції” спільно з журналістами газети “Інформатор” провели експеримент, спробувавши пройти процедуру державного технічного огляду та отримати техталон для автомобіля ЗАЗ 968, державний номер М4832ОН, 1985 випуску. При цьому активісти вийняли з автомобіля двигун. Також “Запорожець” мав зламане ручне гальмо, розбиті фари, спущені шини та інші численні недоліки технічного стану.

“Але все це не зашкодило техогляду, - повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА. – Техталон був отриманий без проблем”.

Сьогодні ж цей автомобіль у присутності представників громадськості та журналістів, подарували Львівській ДАІ.

“Техогляд приватного автотранспорту є чистою профанацією, яка не має жодного відношення до безпеки”, - вкотре наголосив політик і висловив переконання, що ця процедура є лише узаконеною формою поборів та обману.

«10 тис. працівників ДАІ знущаються над 9 млн. водіїв”, - констатує А.ГРИЦЕНКО. Він також підкреслив, що “за наших доріг можна на першому ж перехресті розбити ходову, а талончик висітиме на лобовому склі”. “Цей папірець нічого не гарантує”, - зазначив політик.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2009 року Верховна Рада України не підтримала проект закону, внесений народним депутатом А.ГРИЦЕНКОМ, про внесення змін до деяких законів України щодо скасування державного технічного огляду транспортних засобів.

Прийняття зазначеного законопроекту заблокували депутати з фракції БЮТ та групи “Народна самооборона”.