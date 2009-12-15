Суд призупинив дію постанови НКРЕ про проведення аукціонів

Київський окружний адміністративний суд за позовом ЗАТ «Корлеа Інвест Україна» призупинив дію постанови Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) № 1207 від 22 жовтня п.р., якою регламентувався порядок проведення аукціонів з доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії. В аукціонних торгах оголошена перерва на годину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила, відкриваючи аукціонні торги, голова аукціонної комісії НЕК «Укренерго» Тетяна МУРАВЙОВА.

За її словами, відповідне визначення суд виніс 15 грудня п.р. У зв`язку з цим аукціонна комісія ухвалила рішення оголосити годинну перерву в торгах «до з`ясування позиції керівництва НЕК «Укренерго».

Як випливає із оприлюдненого головою аукціонної комісії визначення суду, «Корлеа Інвест Україна» вимагала визнати незаконною постанову НКРЕ № 1207 від 22 жовтня п.р. через те, що вона не відповідає положенням закону «Про внесення змін до Закону «Про електроенергетику», яким регламентувалося проведення аукціонів з доступу до перетину. Крім того, позивач вимагав заборонити НЕК «Укренерго» здійснювати будь-які дії з проведення аукціону.

На думку позивача, зокрема, порядок, затверджений регулятором, не відповідає положенням закону у частині внесення в нього обов`язкової кваліфікаційної вимоги наявності у учасника аукціону вже укладеного контракту з іноземним контрагентом з експорту електроенергії.

Крім того, ЗАТ «Корлеа Інвест Україна» у позовній заяві зазначала, що розбиття перетинів на лоти, як це зробила НЕК «Укренерго», також не регламентується цим законом.

Суд частково задовольнив вимоги «Корлеа Інвест Україна», припинивши дію постанови НКРЕ до розгляду справи по суті. Водночас суд не задовольнив вимоги позивача у частині заборони НЕК «Укренерго» здійснювати дії з проведення аукціону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, о 15.00 розпочався річний аукціон щодо надання доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії.

НЕК ”Укренерго” виставило на аукціон 275 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострову», який працює ц синхронному режимі з UCTE, з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини і Угорщини.

Перетин «Бурштинського енергоострову» розбито на 5 нерівних лотів: один - 100 МВт, три - по 50 МВт і один - 25 МВт. При цьому послуги з доступу лише до 150 МВт перетину (2 лоти – 100 і 50 МВт) гарантуються компанією в повному обсягу протягом всього року. А три лоти (два по 50 МВт і один – 25 МВт) не гарантуються системним оператором, що означає, що вони можуть бути скориговані «Укренерго» в оперативному порядку у разі виникнення аварійних ситуацій або зміни балансу потужності в Об`єднаній енергосистемі України. Стартова ціна лотів з ”Бурштинського енергоострову” коливається від 2,013 млн. грн. до 16,057 млн. грн.

Крім того, на аукціон виставлено пропускну спроможність перетину з Польщею «Добротворська ТЕС – Замость (Польща)» одним лотом 135 МВт. Початкова вартість лота – 21,677 млн. грн.

Також «Укренерго» виставило на торги два лоти пропускної спроможності перетину у напрямі на Білорусь загальним обсягом 175 МВт, два лоти сумарним обсягом 125 МВт у напрямі на Молдову і вісім лотів загальним обсягом 800 МВт у напрямі на Росію.

Довідка УНІАН. 22 жовтня п.р. НКРЕ затвердила порядок проведення аукціонів з доступу до перетину для експорту електроенергії. Порядок затверджено в останній редакції, оприлюдненій НКРЕ 25 вересня п.р.

Згідно з документом, організатором аукціонів є системний оператор НЕК «Укренерго». На продаж на аукціоні виставляються послуги системного оператора із забезпечення доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж потужністю, яка відповідає величині вільної пропускної спроможності на відповідному перетині. Не підлягають продажу на аукціоні вже використовувана пропускна спроможність міждержавних мереж, а також пропускна спроможність, яка резервується для виконання поставок за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на виконання міждержавних угод, ратифікованих на рівні Верховної Ради, або рішень уряду.