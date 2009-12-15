Банкіри не хочуть мати справи з ДСО?

Не зважаючи на пограбування фінансових установ, які останнім часом почастішали, банкіри не поспішають укладати угоду на охорону з Державною службою охорони при МВС Україні.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив начальник ДСО при МВС України Віталій ГРИЦАК.

«Я би не сказав, що банкіри так аж і пішли на прийняття нами об’єктів під охорону», - сказав він, припустивши при цьому, що, можливо, на це впливає і світова економічна криза, і той факт, що охоронні послуги ДСО на відміну від приватних охоронних структур є дорожчими, оскільки перші перебувають на пільговій системі оподаткування.

В той же час, за словами В.ГРИЦАКА, якість підготовки та оснащення щодо реагування за тривожним викликом у ДСО на порядок вище.