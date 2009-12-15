МВС доручило активізувати оформлення паспортів виборцям

Міністерство внутрішніх справ доручило територіальним підрозділам активізувати роботу з оформлення та надання паспортів громадян України, які мають право брати участь у президентських виборах.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, відповідне розпорядження було озвучено сьогодні в Києві на нараді, яку провів з керівниками територіальних підрозділів Державного департаменту у справах громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб заступник міністра внутрішніх справ Василь МАРМАЗОВ.

Як зазначається у повідомленні, за 20 днів до виборів кожний виборець може ознайомитися з попереднім списком виборців. Тобто строк для узагальнення інформації органами ведення Реєстру є дуже коротким. Тому вирішальне значення має своєчасність надання відомостей про виборців та їх якість.

”Адже відповідним розпорядженням МВС керівникам на місцях доручено належним чином організувати роботу з оформлення і видачі паспортів громадянам України, які мають право брати участь у виборчому процесі.

Відповідно до Закону України „Про вибори Президента України” списки виборців будуть уточнюватися ще раз, за шість днів до дня виборів. У зв`язку з цим територіальні підрозділи органів внутрішніх справ будуть готувати та подавати своєчасно і якісно визначену законодавством інформацію про виборців за грудень та першу половину січня 2010 року”, - зазначили в МВС.

У контексті цього в міністерстві нагадали, що відповідно до Закону ”Про державний реєстр виборців” органи внутрішніх справ виконують функцію поповнення Реєстру шляхом щоквартального надання відомостей про громадян України, котрим виповнилося 18 років, які набули або припинили громадянство нашої держави, а також тих, хто змінив реєстрацію місця проживання.

Крім того, обсяг інформації, що готувався для поповнення Реєстру, є дуже значним, оскільки щороку змінюють місце проживання майже чотири мільйони громадян, близько 25 тисяч осіб набувають громадянства України, а понад пів мільйона досягають 18-річного віку.