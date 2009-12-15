Затримано начальника держінспекції МінАПК

Слідчими Генеральної прокуратури України спільно із співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під час одержання 5 тис. дол. хабара затримано начальника однієї із державних інспекцій Міністерства аграрної політики України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За її даними, наразі встановлено, що ці гроші чиновник вимагав від свого підлеглого за погодження документів про продовження терміну перебування останнього на державній службі.

За даним фактом Генпрокуратурою стосовно вказаної особи порушена кримінальна справа за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Крім того, прийнято рішення про внесення до суду подання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.