НОВА РЕДАКЦІЯ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ: ПРАВОВІ НОВЕЛИ

В умовах хронічного дефіциту державного і місцевих бюджетів та значних обсягів державного фінансування щорічно ажіотажний попит має аналітична інформація щодо перспектив законотворчості з питань визначення правових засад функціонування бюджетної системи, бюджетного процесу і міжбюджетних відносин, архітектури та особливостей державного бюджету на наступний фінансовий рік. На прохання УНІАН недоліки та переваги нової редакції Бюджетного кодексу прокоментував партнер Адвокатського об’єднання «АКТІО», доктор юридичних наук, професор Роман МАЙДАНИК.

Як відомо, 9 червня Уряд передав для розгляду у Верховну Раду нову редакцію Бюджетного кодексу (далі – Проект БК). Законопроект визначений як безвідкладний, планується розглянути в рекордні строки – протягом місяця прийняти Верховною Радою на поточній сесії. Це надасть можливість Уряду вже на початку вересня подати Верховній Раді проект бюджету на 2011 рік, підготовлений на базі нового Бюджетного кодексу.

Проект БК містить багато нововведень, серед яких – збільшення самостійності місцевих бюджетів, що передбачає можливість отримувати додаткові доходи за рахунок зароблених та отриманих коштів.

На місцевий рівень передається 8 загальнодержавних податків і зборів, територіальні громади отримають п’яту частину (20 %) податку від прибутку підприємств. Як зазначив Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, ці гроші будуть пропорційно розподілені між обласними, районними, сільськими і селищними бюджетами. 40 % закріплюються за обласними бюджетами, 60 % - можуть використовуватися в районах, і третина з цієї суми може бути направлена в сільські, селищні та міські ради. Він зазначив, що, таким чином, місцеві бюджети отримають додатковий ресурс виключно на витрати розвитку, яких завжди бракувало.

Подібна новація Проекту БК покликана змінити існуючу систему формування бюджету, за якою «регіонам стає вигідно бути дотаційними». За словами голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, з 27 регіонів України лише 11 виробляють більше, ніж споживають, 5 регіонів споживають на 25 % більше, ніж виробляють, і 11 регіонів споживають від 35 до 50 % більше, ніж виробляють. Така система, зазначає спікер , призводить до втрати на місцях будь-якої мотивації заробляти, тому існує необхідність «переглянути податкову базу і підійти до формування бюджету на нових принципах, щоб кожний регіон знав, в яких обсягах може залишати в себе те, що він заробив, і скільки може потратити на себе».

Уряд нововведеннями в Бюджетному кодексі стимулюватиме місцеву владу нарощувати економічний потенціал районів, підтримувати підприємництво та реалізацію масштабних проектів.

У цьому зв’язку привертає увагу передбачене п. 26 ст. 2 Проекту БК поняття інвестиційної програми (проекту), під якою розуміється комплекс заходів, визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів або шляхом надання державних та/або місцевих гарантій, а також із залученням коштів приватних інвесторів, у тому числі за договорами концесії.

Аналіз зазначеного положення Проекту БК свідчить про прагнення Уряду реалізувати ідею створення більш досконалого механізму інвестування шляхом поєднання виключно державного фінансування з державно-приватним партнерством, що передбачає використання наступних правових форм. Зокрема це використання коштів державного та/або місцевих бюджетів, надання державних та/або місцевих гарантій, залучення коштів приватних інвесторів, у тому числі за договорами концесії.

Важливим є вирішення питання надання бюджетним установам належних прав на використання коштів, отриманих від надання ними оплатних послуг, здійснення іншої некомерційної господарської діяльності.

За чинним законодавством кошти, отримані від надання оплатних послуг, здійснення іншої некомерційної господарської діяльності бюджетної установи, зараховуються на бюджетний рахунок і враховуються в складі бюджетного фінансування зазначеної бюджетної установи. Іншими словами, держава начебто фінансує таку бюджетну установу коштами, які в майбутньому будуть зароблені цією установою. Такий механізм не стимулює бюджетні установи до заробляння власних коштів.

Порівняно з чинним Бюджетним кодексом, Проект БК фактично не змінює поняття бюджетної установи та її прав на зароблені нею кошти від некомерційної господарської діяльності такої установи. Проект БК у п. 9 ст. 2 бюджетною установою визнає «…органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими». Проект БК у п. 15 ст. 2 містить поняття власних надходжень бюджетних установ, під якими розуміються «…кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації продукції чи майна та іншої діяльності».

Недосконалість передбачених Проектом БК поняття бюджетної установи і власних коштів такої установи полягає в тому, що бюджетна установа, яка частково фінансується за рахунок коштів від надання нею оплатних послуг, не може вважатися установою, що повністю утримується за рахунок державного (місцевого) бюджету. Крім того, не є власними коштами бюджетної установи зароблені нею кошти, які автоматично зараховуються на загальний бюджетний рахунок і враховуються в складі бюджетного фінансування, запланованого попереднім фінансовим роком.

В законі слід передбачити, що в окремих випадках кошти, отримані від некомерційної господарської діяльності бюджетної установи, можуть не враховуватися в складі бюджетних коштів з наданням їм правового режиму вільного використання на цілі бюджетної установи, яка їх заробила.

Однак реалізація ідеї режиму вільного використання коштів від некомерційної господарської діяльності передбачає її нормативне закріплення на законодавчому рівні.

Роман Майданик, спеціально для “УНІАН - Право”