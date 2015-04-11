Заразна форма раку крові викосила морських молюсків в Америці - вчені

Клітини раку крові подорожують з однієї колонії до іншої через води океану, йдеться в статті, опублікованій в журналі Cell, повідомляє РИА Новости.

"Зібрані нами дані вказують, що клітини пухлин є заразними самі по собі. Інших варіантів не може бути, оскільки генотипи всіх ракових клітин з різних молюсків не збігаються з їхніх ДНК і є по суті однаковими. Ми були шоковані тим, що пухлини є нащадками клонів ракових клітин, що поширюються на величезні географічні відстані", - заявив Стівен Гофф з університету Колумбії в Нью-Йорку (США).

Гофф і його колеги зробили це дивовижне відкриття, розслідуючи причини несподіваної епідемії лейкемії серед молюсків, яка викосила або помітно скоротила популяції черевоногих на великій частині східного узбережжя Північної Америки, починаючи з канадського острова Принца Едуарда на півночі і закінчуючи штатами Нью-Йорк і Мен на півдні.

Читайте такожВчені з'ясували, що східних горил загрожує вимирання

Виявилося, що всі ракові клітини були ідентичними з генетичної точки зору і не схожими за структурою ДНК на здорові клітини молюсків, що означає, що вони походять з одного і того ж джерела. Таке можливо тільки в тому випадку, якщо лейкемія була занесена в тканини черевоногих ззовні, у формі заразних ракових клітин, які набули здатність самостійно жити в морській воді і пересуватися на сотні кілометрів.

Поки що вчені не знають, звідки взялися ці заразні лейкозні клітини, навіщо їм потрібно 150 копій однієї і тієї ж ділянки, як вони заражають здорових молюсків і чи здатний цей рак проникати в інші види морської фауни. Гофф і його колеги планують знайти відповідь на ці питання найближчим часом.

Що цікаво, приклади подібних заразних форм раку в природі украй рідкісні. Існує всього два види тварин, які страждають від аналогічних проблем, як і американські молюски - тасманійські дияволи, які заражають один одного ракому ході сутичок і укусів, а також собаки, які передають венеричну саркому статевим шляхом. Як вважає Гофф, відкриття його групи свідчить про те, що заразний рак не є таким вже рідкісним феноменом.