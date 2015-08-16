Компанія Microsoft розкрила таємне призначення "Косинки" і "Сапера"

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Mental Floss.

Всі ці ігри були включені в настановні пакети ранніх версій операційної системи Windows для того, щоб з їх допомогою користувачі, можливо, самі того не знаючи, навчалися навичкам володіння новим на той момент функцій ПК і дізнавалися про можливості ОС.

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Найстарша з чотирьох ігор, пасьянс «Косинка», з'явилася в Windows 3.0 в 1990 році. З її допомогою користувачі, більшість з яких тоді були призвичаєні до виконання операцій через командний рядок, могли освоїти навички поводження з комп'ютерною мишею, зокрема до переміщення іконок.

Схожа освітня функція була закладена і в гру «Сапер», додану в Windows 3.1 у 1992-му. У процесі гри користувачі ОС швидше навчалися користування лівою і правою кнопками миші. «Черви», в свою чергу, демонстрували можливості технології мережевого підключення NetDDE, розробленою Microsoft.

Спроби Microsoft обійтися без цих чотирьох ігор в наступних операційних системах часто зустрічали обурення тесторів компанії. Першою ОС компанії, куди не були включені ні «Сапер», ні «Косинка», стала Windows 8, яка вийшла у 2012 році. Microsoft повернула «Косинку» в Windows 10, яка надійшла в продаж в 2015 році. «Сапер», «Черви» та «Вільна комірка» можуть бути докуплені користувачем у Windows Store.