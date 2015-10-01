Microsoft і Google погодилися врегулювати взаємні претензії щодо порушення патентних прав

Про це йдеться в опублікованій в середу їх спільній заяві, передає ТАСС.

"Google і Microsoft домовилися співпрацювати для вирішення низки питань, пов'язаних з патентними правами, й надалі з нетерпінням очікують початку спільної роботи з інших питань на благо своїх користувачів", - йдеться в повідомленні.

Досягнута угода, фінансова сторона якої не розголошується, поклала кінець 18 судовим розглядам між Google і Microsoft, які протягом кількох років велися в США та Німеччині, повідомляє агентство Reuters. При цьому, як зазначається в заяві двох гігантів, ця домовленість не виключає можливості пред'явлення в майбутньому чергових взаємних позовів.

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Одна з найгучніших патентних суперечок між двома корпораціями пов'язана із звинуваченнями Microsoft в адресу компанії Motorola, яка згодом була придбана Google. Microsoft стверджувала, що Motorola надавала їй ліцензії на ряд своїх патентів, що стосуються технологій бездротового з'єднання, за ціною, що не відповідає укладеним раніше договором. Після поглинання позовні претензії, висунуті спочатку щодо Motorola, перейшли до Google.