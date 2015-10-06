АЕС не готові протистояти кібератакам - експерти
Британський Королівський інститут міжнародних відносин Чатем-Хаус опублікував прогноз, згідно з яким атомні електростанції по всьому світу можуть стати легкою мішенню для хакерів.
Аналітики вважають, що інфраструктура цих об'єктів не підготовлена для того, щоб захистити себе від кіберзагрози, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За даними Чатем-Хауса, хакери, в тому числі, які перебувають на службі в різних країн, активізуються і вдосконалюють свої атаки, в той час як кіберзахист АЕС не встигає за ними.
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Аналітики стурбовані зниженням витрат на антивірусний захист у сфері атомної енергетики.
Як стверджують в Чатем-Хаус, на АЕС воліють користуватися стандартними недорогими антивірусами і економити на навчанні персоналу з питань кібербезпеки.
Раніше УНІАН повідомляв, що Вашингтон і Лондон домовилися про проведення спільних навчань із забезпечення кібербезпеки.