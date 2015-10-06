АЕС не готові протистояти кібератакам - експерти

Аналітики вважають, що інфраструктура цих об'єктів не підготовлена для того, щоб захистити себе від кіберзагрози, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними Чатем-Хауса, хакери, в тому числі, які перебувають на службі в різних країн, активізуються і вдосконалюють свої атаки, в той час як кіберзахист АЕС не встигає за ними.

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Аналітики стурбовані зниженням витрат на антивірусний захист у сфері атомної енергетики.

Як стверджують в Чатем-Хаус, на АЕС воліють користуватися стандартними недорогими антивірусами і економити на навчанні персоналу з питань кібербезпеки.

Раніше УНІАН повідомляв, що Вашингтон і Лондон домовилися про проведення спільних навчань із забезпечення кібербезпеки.