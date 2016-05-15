Китай запустив супутник дистанційного зондування Землі
09:38, 15 травня 2016Наука та IT
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Китай в неділю успішно запустив супутник дистанційного зондування Землі "Яогань-30", який буде використовуватися в наукових цілях, повідомляє агентство Сіньхуа.
NASA
Запуск був здійснений о 10:43 за місцевим часом з космодрому Цзюцюань в пустелі Гобі на північному заході країни, пише РІА Новости.
Повідомляється, що супутник буде використовуватися для наукових експериментів, проведення зйомок земної поверхні, оцінки врожайності і ліквідації наслідків стихійних лих.
Перший супутник серії "Яогань-1" був запущений в 2006 році.
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