Можливою причиною аварії модуля Schiaparelli на Марсі міг стати комп'ютерний збій

Про це пише журнал Nature з посиланням на представника місії ExoMars Андреа Аккомаццо, передає РБК.

Найбільш імовірною причиною падіння апарату міг бути збій програмного забезпечення, яке повинно було збирати дані отримування від різних сенсорів. Це могло призвести до того, що апарат порахував, що він знаходиться ближче до планети, ніж він був насправді, зазначає Аккомаццо.

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На 4 хвилині 41 секунді приземлення апарат почав падіння. Так, за словами вченого Хорхе Ваго, тепловий щит і парашут були вилучені раніше часу. У зв'язку з цим двигуни, які мали протягом 30 секунд гальмувати модуль до приземлення, після трьох секунд роботи були вимкнені, тому що комп'ютер апарату вирішив, що він був вже майже на землі. Крім того, комп'ютер навіть увімкнув інструменти для виміру температури Марса і електричного поля, хоча даних вони і не зібрали.

Модуль, ймовірно, падав з висоти від двох до чотирьох км зі швидкістю до 300 км/год.

Вчені намагатимуться відтворити помилку, використовуючи віртуальну систему посадки, яка буде симулювати посадку апарату. Так вони зможуть зрозуміти і виправити проблему, перед тим як почнуть допрацьовувати апарат місії ExoMars 2020.