Як український студент додумався продавати віртуальні діаманти

Що не кажи, а соціальні мережі - це кітч сучасного суспільства, реалії сьогодення. Якщо ми принципово і відмовляємося реєструватися в таких проектах, то відразу пригадаємо як мінімум пару-трійку (а скоріше пару-трійку десятків) друзів і знайомих, які “грішать” цією справою. Не відходячи від робочого місця або домашнього комп`ютера ми знаходимо своє перше кохання, колишніх однокласників і однокурсників, вчорашніх колег, просто людей з минулого, з якими зводило нас життя, або шукаємо нові знайомства. Мережа затягує. Але деколи починає набридати своєю одноманітністю, прогнозованістю і стабільністю, якої ми так жадаємо в інших сферах. Нещодавно мені вдалося дізнатися, що 18-річний український студент створює міжнародну соціальну мережу “Feelfame”(“Відчуття слави”). І не просто чергову копію “Facebook”, а абсолютно новий тематичний проект, орієнтований на творчих людей. Уявіть, англійський поет розміщує там свій вірш, його рядки надихають американського композитора на написання мелодії, канадський продюсер купує майбутній хіт для своєї групи, паралельно підшукуючи для свого проекту нову вокалістку. І все це не виходячи з будинку чи офісу. Також не менш цікавим є і підхід студента КПІ до фінансування цього міжнародного інтернет-проекту. УНІАН зустрівся з автором проекту “Feelfame” Романом Пухальським, щоб детально довідатися про майбутню соціальну мережу світового масштабу.

Рома, соціальні мережі - це майданчик для пошуку старих друзів, спілкування і знайомств. Чим буде твій проект істотно відрізнятися від вже існуючих? Всі соціальні мережі на сьогодні в основному використовуються для спілкування. Насправді соціальна мережа дає значно більше можливостей. Наш проект буде орієнтований на творчих людей. По-перше, вони зможуть викладати в мережі свої роботи. Художник зможе закачувати фото своїх картин, танцюрист або співак викладати ролики зі своїм виконанням. Або, наприклад, група шукає гітариста. Вони заходять у мережу, вибирають відповідного кандидата - і готово. Пошук буде дуже зручним, аж до міста або навіть до вулиці. Тепер для поета і музиканта відстань не стане проблемою на шляху створення чергового хіта.

По кожному напряму можна буде проводити конкурс. У нас буде унікальна можливість спостерігати творчий шлях людини з моменту її “розкриття” і до громадського визнання, коли вона стає улюбленцем публіки. Після цього було б логічно проштовхувати її на телебаченні. Тому народилася ідея в майбутньому створити ще і тематичний телеканал з однойменною назвою.

На відбіркові тури і всілякі кастинги, які проводять продюсери, роз’їжджаючи по різних містах і країнах, більшість охочих не можуть потрапити навіть фізично, не говорячи вже про різні інші чинники. В даному випадку, щоб людині заявити про себе, достатньо лише мати доступ до Інтернету. На платформі Feelfame буде дуже зручно професійним продюсерам підбирати для своїх нових проектів учасників груп, солістів. Те саме стосується режисерів, кліпмейкерів і т.д.

Як виникла ідея створити такий проект?

Ідея виникла ще в грудні, під час розмови зі своїм другом, який розповідав мені, як йому складно знайти гітариста в групу. Вирішив, що для реалізації цієї ідеї найкраще підійшла б соціальна мережа, вона легко інтегрується. Створили команду хлопців-однодумців, досвідчених, сильних програмістів, яким захотілося спробувати себе в роботі над чимось масштабним.

Як ви човен назвете, так він і попливе... Як вибирав назву для соціальної мережі? На сьогодні багато винахідливих людей заробляють тим, що реєструють всі красиві доменні імена, та і непривабливі вже також. Всі хороші імена зайняті і продаються інший раз за нечуваними цінами. Завдання у мене стояло не просте: доменне ім`я повинне бути зрозумілим всім користувачам.

Я все відклав і дня три пропрацьовував близько 2 тисяч варіантів різних словосполучень. Спочатку виписав всі слова, які асоціюються у людини з творчістю. Всі вони виявилися зайняті. Шукав до всіх слів синоніми. І в результаті мої зусилля були повністю виправдані. Домен www.feelfame.com виявився вільним. Це був просто успіх.

У тебе “наполеонівські” плани – відразу зробити проект міжнародним. Чому спершу не хочеш обмежитися просторами СНД?

Починаючи з Заходу легко охопити весь світ. Це краще не тільки з економічної точки зору, але і для самого проекту. Рівень розвитку Інтернет-технологій у країнах СНД відстає на 10 років від Заходу. Всі відомі соціальні мережі “Однокласники”, “В Контакті” – це звичайні копії західних проектів, які існують вже протягом 3-5 років. “В Контакті” – це той самий “Facebook”, там навіть дизайн такий самий, такі самі кольори.

Якою буде мова проекту? Ми спочатку запустимо його двома мовами: англійською і російською. Англійська - універсальна мова для всього західного світу. А російською мовою плануємо охопити країни СНД, Прибалтику. Потім за потреби додаватимемо нові мови, виходячи з активності аудиторії тієї чи іншої країни.

Як збираєшся привертати потенційних юзерів?

Без серйозної розкрутки про цей проект ніхто не дізнається. Є попередня домовленість з одним з відомих продюсерів США. За допомогою його імені і імен людей, яких він продюсує (а вони достатньо відомі), ми заявимо про цей проект серйозно і надовго.

Скільки потрібно грошей, щоб утілити проект у життя? Технічна сторона проекту складає півмільйона доларів. Подальші інвестиції безпосередньо залежать від якості і масштабів розвитку мого проекту. Можна додати декілька мов, застосувати певні “фішки”, які є на сьогодні, і на цьому зупинитися, а можна постійно впроваджувати щось нове, розширюватися, для цього відповідно будуть потрібні більш ємкі інвестиції.

За IT-технологіями - майбутнє. Не став би Білл Гейтс купувати частину акцій відомого соціального сайту “Facebook”, якби не був упевнений в економічному успіху цього проекту. Чи звертався ти до представників українського бізнесу зі своїми пропозиціями і розробками? У західні країни розуміння того, що за IT-технологіями майбутнє, прийшло років 10 тому. У мене були спроби знайти інвестора на території України. І я переконався в тому, що в 90% випадків бізнесмени просто не розуміють, що таке інтернет-технології і як з їхньою допомогою можна заробити. Я зрозумів, що інвестора тут не знайду. До того ж враховуючи політичну ситуацію в нашій країні і прийдешні президентські вибори. Там зосереджені всі крупні інвестиції.

Серед тих, до кого я звертався зі своїм проектом, була і інвестиційно-консалтингова група EastOneGroup Віктора Пінчука. Враховуючи його інтерес до сучасних технологій, до сучасного мистецтва і творчості, я вирішив, що мій проект повинен його зацікавити. Але, судячи з усього, він так про нього і не почув "завдяки" своєму оточенню. Після декількох “порожніх” спроб знайти інвестора, я вирішив заробити первинний капітал для свого проекту своїми силами.

Саме для цього я запустив проект “Page of names” (“Сторінка імен”) як варіант інвестування проекту Feelfame. Його учасникам за задумом повинні стати 272 людини з різних країн світу, які мають безпосереднє відношення до творчості. Я їм пропоную купити віртуальні коштовні камені, а натомість вони одержують рекламний майданчик строком на 10 років, їх обличчя і імена перебуватимуть на головній сторінці Page of names, яку я у свою чергу максимально розкручуватиму. Кожен користувач, який зайде на Сторінку Імен, натискає на фото і переходить по посиланню на персональну Інтернет-сторіночку “зірки”. Виходячи з того, що проект Feelfame націлений на творчу аудиторію, гроші на його розвиток вирішив збирати у людей творчих.

Це міжнародний проект. Планується, що в ньому візьмуть участь люди з різних країн. Наприклад, італійські співаки зможуть дізнатися про своїх українських колег і навпаки. Такі знайомства можуть дати життя новим незвичайним дуетам.

Хтось з представників українського шоу-бізнесу вже погодився брати участь? На сьогодні в проекті вже бере участь українська співачка Маша Фокіна. Їй подарував коштовний камінчик таємний шанувальник. Я знаю, що її такий сюрприз порадував, і вона побажала мені успіхів в реалізації мого проекту.

УНІАН вирішив зв`язатися з людьми, які стежать за тенденціями розвитку соціальних мереж, поцікавитися перспективою розвитку цього напряму в Україні і оцінити шанси нових проектів. Сергій Блажко, керівник служби по зв`язках з громадськістю компанії "Союз-Віктан": Хто чув про “Однокласників” в 2005 році? Соціальні мережі дуже цікаві з погляду реклами. Щодня подібні ресурси відвідують десятки мільйонів людей. За допомогою таргетинга з основної маси відвідувачів можна виділити саме ті групи, які ви розцінюєте як цільову аудиторію. Наприклад, за географічною і демографічною ознакою.

Популярність соціальних мереж в Україні дуже велика, але я трохи сумніваюся в швидкому успіху нових проектів. Крупні російськомовні соціальні мережі, такі як “Однокласники” і “В Контакті”, практично поглинули даний сегмент ринку. Власникам нових соціальних мереж потрібно буде запропонувати щось привабливе, щоб відвідувачі скористалися послугами нового сайту. Хоча, в сучасному інформаційному просторі випадки бувають різні. Хто чув про «Однокласників» в 2005 році?

Потрібно враховувати також, що в світі значну частину прибутків соціальні мережі заробляють на платних сервісах, а вже тільки потім на баннерной рекламі. В Україні і з ментальних, і з економічних причин відвідувачі не особливо охоче користуються послугами платних сервісів.

Світлана Калініна, керуючий партнер Kwendi Media Audit: Соціальних мереж повинно бути багато Соціальних мереж багато, їх і повинно бути багато. Скільки соціальний ролей – стільки і соціальних мереж, адже їх основне завдання – допомагати підтримувати контакт з друзями, колегами і однодумцями. У перспективі - подальша сегментація аудиторії і поява вузькоспеціалізованих мереж, а також, звичайно, соціальні графи.

Для рекламодавця соціальні мережі – це нові можливості працювати з певною кількістю цільової аудиторії. Але вони вимагають нових підходів і нових навиків, відмінних від розміщення роликів на ТБ, макетів в пресі і навіть банерів на сайтах. Наприклад, створити мережу під себе або стати генеральним спонсором існуючої соціальної сітки. Головне тут – можливість відкритого і осмисленого діалогу зі споживачем.

PSОсь стартує новий проект (у цьому у мене вже сумнівів немає), і я теж ризикну познайомити світову громадськість з плодами своєї творчості. І якщо хоча б декільком людям припаде до душі мій віршомаз (справжня поезія – це все ж таки рідкісний талант), моя совість буде чиста – значить не дарма в щільному робочому графіку знаходила вільну хвилинку для побудови давно відомих слів в новому порядку:) Анна Ященко