Кучма з дочкою та зятем обговорили особливості вітчизняного космосу (фоторепортаж)

Віктор Пінчук знову привіз до Києва купу іноземних гостей. В один день, але в різний час він з’являвся на публіці з Пауло Коельо та з американською астронавткою українського походження Хейдмарі Стефанишин-Пайпер. Остання виступила на публічній лекції “Економічні перспективи космічних досліджень для України та світу”, на яку переважно зібралися друзі та колеги Віктора Пінчука. А тому лекція більше нагадувала його сімейну вечірку.

Леонід Каденюк: “Ех, ми з Хейдмарі у Х’юстоні таке робили... Марафони бігали!”

Леонід Кучма зятю: Вітя, ти на дідька мене сюди затягнув?

Юрій Алексєєв: ех, з такою жінкою – хоч у відкритий космос!

Табачник – Каденюку: дивлюсь я на тебе та й думку гадаю: чому я не Льоня, чому не літаю...

Олена Франчук: хоч на розумних людей подивлюся, та й себе покажу...

Леонід Кучма: та які космічні дослідження? Де в України такі гроші?

Радник президента Володимир Горбулін: “бути чи не бути... українським астронавтам?”

Борис Пінчук привів багатьох друзів. На фото: керівник “Укрсоцбанку” Борис Тимонькін та голова партії “Віче” Інна Богословська

Президент аналітичного центру “Академія” Олександра Кужель

Леонід Кучма: ні, не того Льоню назвали “Космосом”...

Фото Дмитра Стаховського