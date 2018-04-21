Кучма з дочкою та зятем обговорили особливості вітчизняного космосу (фоторепортаж)
Віктор Пінчук знову привіз до Києва купу іноземних гостей. В один день, але в різний час він з’являвся на публіці з Пауло Коельо та з астронавткою українського походження Хейдмарі Стефанишин-Пайпер...
Віктор Пінчук знову привіз до Києва купу іноземних гостей. В один день, але в різний час він з’являвся на публіці з Пауло Коельо та з американською астронавткою українського походження Хейдмарі Стефанишин-Пайпер. Остання виступила на публічній лекції “Економічні перспективи космічних досліджень для України та світу”, на яку переважно зібралися друзі та колеги Віктора Пінчука. А тому лекція більше нагадувала його сімейну вечірку.
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Фото Дмитра Стаховського
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