Ракета отримає багаторазовий перший ступінь і буде стартувати з космодрому "‎Восточний"‎ в Амурській області.

Створення багаторазової метанової ракети під назвою "Амур-СПГ" росіяни хочуть завершити до 2030 року. Про це повідомив голова російської державної корпорації "Роскосмос" Юрій Борисов.

"Ми вже приступили до створення космічного ракетного комплексу "Амур-СПГ". Це перший російський проект багаторазової ракети середнього класу на метані. Вона розробляється для запусків з космодрому "Восточний" в Амурській області і буде оснащена першим ступенем, що повертається. Сподіваємося завершити розробку до 2030 року", – заявив Борисов.

Він додав, що одним з етапів проекту є створення експериментального зразка багаторазового першого ступеня – на Заході такі апарати називають "Hopper". Ці роботи планують завершити до 2028 року.

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Що таке "Амур-СПГ"

Контракт на розробку ескізного проекту космічного ракетного комплексу з багаторазовою ракетою "Роскосмос" та "Прогрес" підписали у жовтні 2020 року.

Ракета отримає багаторазовий перший ступінь і буде запускатись з нового космодрому "‎Восточний"‎, який знаходиться в Амурській області, що на Далекому Сході РФ.

Раніше в "Роскосмосі" заявили, що ракету "Амур-СПГ" можна буде використовувати від 50 до 100 разів.

Таким чином, якщо вірити цій заяві, носій можна буде запускати приблизно стільки ж разів (або навіть більше), скільки і Falcon 9 від SpaceX. Втім, американська ракета літає вже багато років, тоді як росіянам тільки доведеться підтвердити заявлені характеристики.

Ще більш важливим є те, що сама SpaceX не стоїть на місці і активно розробляє принципово нові ракети-носії.

На сьогодні її головний проект – це Starship. За своїми можливостями ракета буде перевершувати всі існуючі і перспективні носії.

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