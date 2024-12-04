В сегменті бомберів Україна лідирує.

Українські дрони-бомбери типу "Баби-Яги" - це "жахливий сон" окупантів і вони бояться їх як вогню. Про особливості цих дронів та їх роль на фронті розповів в інтерв’ю LIGA.net фахівець із зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Він розповідає, що на автономному управлінні такі дрони можуть залетіти вглиб російської території, в межах 10 км від фронту вони "атакують абсолютно все, що можна, – дорогу техніку, склади".

Тому росіяни критичні військові цілі у цій зоні намагаються не тримати і спрямовують всі зусилля на те, щоб мінімізувати втрати від цих дронів.

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"Противники їх бояться, як вогню… Вони їх вистежують "мавіками" з тепловізорами і намагаються атакувати або стріляти сітками. Якщо по FPV ми від росіян відстаємо (хоча це вже не такий катастрофічний розрив, як рік тому, вже не в п'ять-сім разів), то в сегменті бомберів ми лідируємо", - зазначає він.

Водночас фахівець зазначив, що "Баба-яга" не може атакувати, якщо ціль прикрита РЕБом, тому оптоволокно для них могло б бути гарним рішенням.

"У Китаї є серійні котушки на 10 км, на замовлення китайці можуть робити котушки на 20 км. Вони важать три кілограми, але для великого бомбера це – не проблема", - пояснив він.

За його словами, росіяни ще не придумали, як скопіювати українські дрони-бомбери, але вони вчаться, переймають у ЗСУ техніку віддаленого мінування, коли міни та боєприпаси розкидають у тилу противника.

"Вони намагаються з цим боротися, виставляють нічні дозори, які на слух визначають, коли і куди летить бомбер для скидів. На точках відзначають, де чули звук, щоб зранку перевірити та переконатися, чи немає там мін. Ми, відповідно, фіксуємо ці спостережні пости і скидами їх мінусуємо", - розповідає "Флеш".

Дрони "Баба-Яга" на фронті

Росіяни визнають, що Україна досягла значних успіхів у модернізації БПЛА такого типу. За словами екс-керівника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, наша країна збільшила радіус дії та рівень непомітності таких БПЛА.

Згодом стало відомо, що в РФ почали серійно виготовляти важкий ударно-розвідувальний безпілотник "МиС-35", який позиціонують у якості "міні-баби-яги".

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