Вона датується Другою династією і сповнена всіляких артефактів.

Археологи в Єгипті виявили гробницю, вік якої, як вважають вчені, перевищує 4000 років.

Група, у складі єгипетських і японських археологів, працюючи в Саккарі, виявила поховання, архітектурні елементи та інші артефакти, пише Independent. Серед знахідок - останки людини, похованої в кольоровій масці, і поховання маленької дитини, яке, як вважають, відноситься до часів Другої династії.

На думку експертів, гробниця датується періодом між 2649 і 2150 роками до нашої ери.

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Інші артефакти включають труну XVIII династії (1550-1295 роки до н. е.), в якій знаходиться добре збережений алебастровий посуд. Також були виявлені поховання епохи Птолемеїв.

Також були виявлені дві теракотові статуї, що зображують давньоєгипетську богиню Ісіду, божество, яке спочатку займало чільне місце в похоронних практиках, і дитяче божество Гарпократа, бога мовчання і таємниць в період Птолемеїв.

Серед знахідок також були різні амулети, моделі кераміки з ієратичними написами (скоропис, яким користувалися в Стародавньому Єгипті).

У своєму дописі у Facebook Міністерство туризму та старожитностей Єгипту повідомило: "Спільній єгипетсько-японській археологічній місії Вищої ради археології та Університету Васеда вдалося виявити кам'яну гробницю часів Другої династії, низку архітектурних елементів, поховань та археологічні знахідки в районі Саккара.

За словами японського археолога Ахраму Нозому Каваї, це відкриття "дає безцінну інформацію про історію цього регіону.

Інші археологічні знахідки в Єгипті

Восени 2023 року археологи виявили розкішну давньоєгипетську гробницю, в якій було вино 5000-річної витримки. Вчені повідомили, що гробниця належала давно забутій жінці-фараону з першої династії.

Також археологи виявили в піраміді єгипетського фараона Сахура ряд раніше невідомих складських приміщень. Вони припустили, що в них можуть зберігатися скарби древніх правителів.

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