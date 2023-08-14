Відзначається, що колір шкіри Клеопатри не має нічого спільного з її досягненнями, які величезні.

Клеопатра VII, можливо, була найвідомішою жінкою в стародавньому світі. Вона була останньою з династії, яка правила Стародавнім Єгиптом близько 300 років, від смерті Олександра Македонського до виникнення Римської імперії.

Її обличчя увічнено на кількох артефактах стародавнього світу, включаючи монети та барельєф. Мабуть, найвідомішим її зображенням є рельєф у храмі Дендера в Єгипті, на якому вона зображена поруч із сином Цезаріоном.

Але, попри ці стародавні образи, ми насправді дуже мало знаємо про те, як виглядала наймогутніша жінка стародавнього світу. В останні роки ця суперечка була зосереджена навколо спірної теми: якого кольору була шкіра Клеопатри, пише Live Science.

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За словами експертів, археологічні дані не залишають нам багато підказок. Її тіло так і не було знайдено, і зображення, зроблені на той час, імовірно, не мали на меті точно відображати її фізичні дані.

"У нас просто немає доказів із Стародавнього світу, які б вказували на тон шкіри Клеопатри", - сказала Live Science Пруденс Джонс, професор класичних і загальних гуманітарних наук у Державному університеті Монклера.

Більше того, наші уявлення про колір шкіри як про "білий" або "чорний" були б чужими для стародавніх людей, які жили в той час.

Клеопатра VII правила приблизно з 51 по 30 рік до нашої ери і була останнім правителем з династії Птолемеїв, яка правила Єгиптом майже 300 років. Коли Юлій Цезар прийшов до Єгипту, у неї народився від нього син на ім'я Цезаріон. Пізніше у неї був роман із Марком Антонієм, в результаті якого в неї народилося троє дітей. Після того, як війська Октавіана завоювали Єгипет в 30 році до н.е., вона покінчила життя самогубством.

Який колір шкіри був у Клеопатри

Артефакти, які є сьогодні, нечисленні. Серед них - викарбувані монети, знайдені на місці Тапосіріс Магна в Єгипті. Є кілька статуй, які можуть зображати Клеопатру VII, і які зараз знаходяться в музеях, розкиданих по всьому світу. Однак походження цих статуй невідоме, і питання про те, чи дійсно вони зображують Клеопатру VII, є спірним.

Ці артефакти і барельєф в Дендері мало що говорять про те, як виглядала єгипетська цариця.

Запрошений науковий співробітник Університету Східної Англії у Великій Британії Ендрю Кенрік сказав, що античні автори зазвичай не обговорювали, як виглядали стародавні фігури. Він також зазначив, що стародавні статуї можуть вводити в оману. "Скульптури та статуї були задумані як проекції різних граней фігури, а не як справжня подоба", - сказав Кенрік Live Science. Наприклад, скульптура може зобразити правителя більш мускулистим, ніж він є насправді.

Крім того, ми не знаємо особу матері Клеопатри чи бабусі по батьковій лінії, зазначив Кенрік, що означає, що Клеопатра могла мати африканське походження.

"Що ми знаємо, так це те, що батько Клеопатри був греком, і вона вважала себе гречанкою, хоча вона зображала себе єгиптянкою, коли це було їй вигідно з політичної точки зору", - сказав Кенрік. Іноді Птолемеї одружувалися всередині своєї сім'ї, а Клеопатра VII була одружена зі своїм братом Птолемеєм XIV до того, як він був убитий в 44 році до н. е.

Однак Захі Хавасс, колишній міністр старожитностей Єгипту, вважає, що її грецьке походження чітко вказує на одну відповідь. "Клеопатра не була чорною. Як добре задокументовано в історії, вона була нащадком македонського грецького генерала, який був сучасником Олександра Македонського. Її першою мовою була грецька, і на сучасних бюстах і портретах вона ясно зображена білою", - вважає Хавасс.

Чи можуть скелетні рештки показати, як виглядала Клеопатра?

У 2009 році ВВС випустила документальний фільм під назвою "Клеопатра: портрет убивці", в якому режисери розмовляли з дослідниками, котрі вивчали скелетні рештки, знайдені в 1926 році в гробниці в Ефесі на території сучасної Туреччини. Дослідники вважали, що кістки належать Арсіної IV, сестрі Клеопатри, яка була вбита за наказом Марка Антонія в 41 році до н.е. Стародавні записи показують, що Клеопатра заохочувала вбивство, побоюючись, що Арсіноя спробує зайняти її трон.

Хоча череп був загублений під час Другої світової війни, команда реконструювала та проаналізувала череп, використовуючи старі фотографії та малюнки, і заявила, що вони визначили риси черепа, які свідчать про те, що мати Арсіної IV мала африканське походження.

"Відстань від чола до потилиці велика по відношенню до загальної висоти черепа, і це те, що ви часто бачите в певних популяціях, одна з яких - стародавні єгиптяни, а інша - чорношкірі африканські групи. Це може свідчити про те, що Арсіноя IV мала змішане походження", - сказала в документальному фільмі Керолайн Вілкінсон, професор антропології Ліверпульського університету.

Дослідники відзначили, що якщо припустити, що Арсіноя IV була рідною сестрою Клеопатри, це може означати, що цариця могла мати частково африканське походження. Однак у наукових журналах не виявлено жодних опублікованих досліджень, що детально описують ці реконструкції. А дослідження 2021 року, опубліковане в Журналі судово-медичних експертів, показало, що коли судові антропологи намагалися оцінити походження 251 черепа людей у США "змішаного" походження, вони помилялися у 80% випадків.

Вчені в коментарях Live Science зазначили, що або не знали про ці твердження, або з обережністю ставилися до цих висновків. Двейн Роллер, почесний професор Державного Університету штату Огайо, сказав, що у Клеопатри та Арсіної могли бути різні матері. Античний письменник Страбон (63 р. до н.е. - 24 р. н.е.), який жив в Олександрії, писав, що Птолемей XII, батько Клеопатри, мав дітей від кількох матерів.

"Таким чином, ми не маємо уявлення, хто була мати Клеопатри та Арсіної, і чи навіть були вони однією людиною", - сказав Роллер Live Science.

Колір шкіри в стародавньому світі

Яким би не був відтінок шкіри Клеопатри, поняття "білизни" або "чорноти" в сучасному розумінні було б чуже стародавнім людям.

"Вони просто не піклувалися про це так, як це роблять сучасні люди. Це не мало ніякого відношення до них і їхнього світогляду, це не мало ніякого значення в їхньому ставленні до Клеопатри. Їх більше турбувало, що вона єгиптянка, македонка, жінка тощо", - сказала Live Science Джейн Дрейкотт, викладач класичної школи гуманітарних наук Університету Глазго.

Це не означає, що деякі стародавні люди не помічали відмінностей між культурними групами, додала Дрейкотт.

"Римляни обговорювали білих білявих і рудоволосих людей з Північної Європи і темношкірих, "вовняних" людей з Африки, і бачили, що обидві групи відрізняються від них самих", - сказала Дрейкотт.

За її словами, римляни вважали себе власниками не білої, а коричневої або оливкової шкіри. Цей висновок можна зробити з того факту, що римляни не називали себе білими, а описували таким чином людей з Північної Європи.

Ендрю Кенрік зазначив, що греки теж не вважали б себе білими. "Грецьку мову не слід ототожнювати з білою, оскільки греки та римляни точно не вважали себе білими", - говорить він.

Зрештою, колір шкіри Клеопатри не має особливого значення. "Колір шкіри Клеопатри не має нічого спільного з її досягненнями, і вони величезні", - сказав Двейн Роллер.

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Як повідомляв УНІАН, хоча джерела називають різні "знаряддя" смерті останньої цариці елліністичного Єгипту з македонської династії Птолемеїв, історики розкрили реальну причину смерті Клеопатри. За їхніми словами, легендарна цариця наклала на себе руки в 30 році до нашої ери в місті Олександрія, коли їй було 39 років.

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