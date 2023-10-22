Написи, виявлені всередині гробниці також вказують на те, що правителька відігравала важливу роль в Скарбниці.

Розкішна давньоєгипетська гробниця, в якій знайшли вино 5000-річної витримки, можливо, належала давно забутій жінці-фараону.

Це Мерет-Нейт, яка прийшла до влади після смерті свого чоловіка, короля Джета - третього царя першої династії давньоєгипетських правителів, близько 3000 року до нашої ери. Розкопки показали, що ця давньоєгипетська цариця була впливовою фігурою з "надзвичайно високим рівнем влади", пише Businessinsider. Вчені, які зараз знаходяться на розкопках її гробниці в Абідосі в центральному Єгипті, кажуть, що виявлене ними явне марнотратство дозволяє припустити, що вона була першою жінкою-фараоном в Стародавньому Єгипті. І якщо вони мають рацію, це відкриття може переписати історію Стародавнього Єгипту.

Написи, виявлені всередині гробниці також вказують на те, що Мерет-Нейт відігравала важливу роль в скарбниці і займала інші державні посади.

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Згідно з прес-релізом Віденського університету, нещодавні розкопки гробниці Мерет-Нейт показали, що вона була зроблена з глиняної цегли і заставлена великими винними глечиками із сушеними виноградними кісточками. Багато глечиків з вином все ще були запечатані з неушкодженими пробками.

Гробницю жінки-фараона оточували могили 41 придворного і слуги. Археологічні дані свідчать про те, що вони будувалися протягом тривалого часу, тому цілком ймовірно, що вони були поховані біля Мерет-Нейт, коли померли, а не були вбиті, коли померла фараон, щоб супроводити її в загробному житті.

"Це, безумовно, надзвичайно важлива могила", - сказав Рональд Лепроон, єгиптолог і почесний професор Університету Торонто.

Мерет-Нейт була матір'ю спадкоємця престолу царя Дена. Більш рання Знахідка показала, що ім'я королеви походить від імені її сина в списку правителів, виявленому в його гробниці в Саккарі, за яким слідує титул "мати короля", що припускає, що вона правила в якості регента під час юності Дена, сказав Лепроон.

За його словами, її регентство могло пояснити, чому її поховали з такою пишністю. "Сам факт додавання її імені в список правителів показує, що з Мерет-Нейт повинно було статися щось дуже важливе", - пояснив він.

Деякі експерти вважають, що Мерет-Нейт мала ті самі повноваження, що і правителі-чоловіки, виходячи з раніше виявленого списку правителів та інших підказок. "Жодна інша правителька раннього династичного періоду не мала такої кількості королівських привілеїв", - написав Жан-П'єр Пацник, єгиптолог з Університету Сорбони у Франції.

На думку археолога Крістіани Келер з Віденського університету, яка керувала розкопками, ці відкриття додають ваги ідеї про те, що Мерет-Нейт була фараоном.

Маргарет Мейтленд, куратор національних музеїв Шотландії висловила сумнів, що Мерет-Нейт була фараоном, але підкреслила, що вона, без сумніву, була надзвичайно могутньою для свого часу.

"Було б вражаюче, якби була жінка-фараон ще за часів першої династії", - сказала Елізабет Карні з Університету Клемсона в Південній Кароліні.

Якщо виявиться, що вона права, Мерет-Нейт стане першою жінкою-фараоном Єгипту, таким чином переписавши давньоєгипетську історію. Це означає, що жінки почали правити Єгиптом набагато раніше, ніж вважалось. Наступною відомою жінкою-фараоном була Неферусобек, а потім Хатшепсут, яка правила приблизно через 500 років після Неферусобек.

Єгипетські гробниці

Американські вчені виявили в провінції Сохаг гробницю невідомого раніше фараона. За попередніми висновками вчених, він правив у другий перехідний період Середнього царства, тобто приблизно в 1650-х роках до н. е.

Після цього, в 2021 році в тому ж місті Сохаг єгипетські археологи знайшли близько 300 стародавніх гробниць, висічених прямо в скелі.

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