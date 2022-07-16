Російські космонавти будуть підніматися на борт приватних американських кораблів.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну NASA оголосило про підписання угоди з Роскосмосом щодо обміну місцями на кораблях, що прямують до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє Space.com.

Астронавти NASA будуть літати на борту російського космічного корабля "Союз", а російські космонавти підійматимуться на борт приватних американських кораблів.

Першою космонавткою стане Анна Кікіна, яка відправиться в космос у складі місії SpaceX Crew-5. З нею в польоті, запланованому на вересень, будуть Ніколь Манн і Джош Кассада з NASA і Коічі Ваката з Японського агентства аерокосмічних досліджень.

Російський космонавт Андрій Федяєв буде в складі місії SpaceX Crew-6, запуск якої намічений на весну 2023 року. У цій місії також візьмуть участь Стів Боуен і Вуді Хобург з NASA.

Астронавт Френк Рубіо відправиться на МКС на тримісному кораблі "Союз" разом з космонавтами Сергієм Прокоп'євим і Дмитром Петеліним 21 вересня. Лорал О'хара з NASA попрямує на МКС на" Союзі " навесні наступного року з Олегом Кононенком і Миколою Чубом.

Війна в Україні та позиція NASA:

4 липня космонавти РФ Олег Артем'єв, Денис Матвєєв і Сергій Корсаков розгорнули "прапори" створених Кремлем на Донбасі терористичних організацій, "привітали" із захопленням Лисичанська і Луганської області, а також висловили підтримку повзучої окупації Донецької області.

4 липня 2022 року NASA заявило про те, що вогонь в Україні поширюється на безліч сіл. Були зафіксовані сильні пожежі в Миколаївській і Херсонській областях.

NASA 7 липня зробило заяву, в якій засудило розгортання трьома російськими космонавтами "прапорів" терористичних організацій ДНР і ЛНР на Міжнародній космічній станції.

10 липня 2022 року NASA показало, як виглядає лінія фронту з космосу.

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