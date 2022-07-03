Глава держави заявив, що для перемоги України у війні належить зробити ще дуже багато.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що треба зробити усе можливе, аби в Росії запам'ятали, що Україну неможливо зламати.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"Хоча належить зробити ще дуже багато для нашої перемоги – і це тяжкий шлях, бо війна продовжується – але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще історично, концептуально... Щоб кожен в Росії запам’ятав, що Україну не зламати – нічим, ніким і навіть жорстокою війною", - заявив президент.

Глава держави зазначив, що сьогодні російська армія продовжила бити ракетами по українських містах.

"Тільки станом на вечір було вже шість ракетних ударів, загалом 12 ракет. По Миколаєву, по Донеччині… Продовжились авіаційні удари. Жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, на Донбасі – епіцентр, звичайно, у містах Луганської області. Посилюється ворожа активність на Харківщині. Вдалося вигнати окупантів з Іванівки Херсонської області, продовжуємо тиснути на півдні нашої держави…", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Зеленського розказали про нову тактику Росії у війні проти України і як її можна зламати.

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