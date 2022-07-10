На супутникових знімках видно масштабні пожежі в Луганській, Донецькій і частині Харківської області, а також на півдні - в Миколаївській та Херсонській областях

Станом на 10 липня 2022 року лінія фронту в Україні перебуває у вогні.

Про це свідчать дані системи Firms NASA, яка займається виявленням великих пожеж.

Зокрема, на супутникових знімках видно масштабні пожежі в Луганській, Донецькій і частині Харківської області, а також на півдні – в Миколаївській та Херсонській областях.

Війна в Україні та знімки NASA:

4 липня 2022 року NASA заявило про те, що вогонь поширюється на безліч сіл. Були зафіксовані сильні пожежі в Миколаївській та Херсонській областях.

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