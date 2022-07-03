Зокрема було знищено до двадцяти бойових броньованих машин, до десяти танків та позиція самохідної артилерійської установки.

Українська авіація за добу знищила два склади боєприпасів і два пункти управління російських загарбників.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, 2 липня авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках фронту – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях, здійснивши майже півтора десятка групових вильотів.

"В результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних Сил знищено два ворожі пункти управління, до двадцяти бойових броньованих машин, до десяти танків, два польові склади боєприпасів та позиція самохідної артилерійської установки", - наголошується в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в районі Благодатного на Миколаївщині, знищивши техніку і окупантів.

Внаслідок удару в ОК "Південь" повідомили про знищення зенітно-ракетного комплексу "ТорМ1", двох бойових машини піхоти та десятка окупантів.

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