В корабельному угрупованні російського флоту відбулись кількісно-якісні зміни, повідомили в ОК "Південь".

Російські окупанти на півдні України, скуті в можливостях маневру на суходолі, намагаються тиснути на українських захисників з повітря.

Про це повідомляється у зведенні оперативного командування "Південь".

Зокрема, протягом 2 липня росіяни завдали 9 авіаційних ударів, із них на Херсонщині - 5 парами ударних гелікоптерів Ка-52 з намаганням повернути собі втрачені позиції в районі звільненої Іванівки, ще 1 удар – в районі Мирного.

"Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 нанесли два бомбові удари по острову Зміїному. А потім з винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини знов випущена ракета Х-31, яка поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. Значних руйнувань та загорань не виникло, загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

В напрямку Іванівки окупанти намагалися провести розвідку боєм, однак завдяки діям наших підрозділів у росіян щось пішло не так і їм на двох бойових броньованих "Тиграх" довелось ретируватися.

Вже відомо, що українські військові ліквідували за минулу добу 29 російських окупантів, знищили самохідну гаубицю "Мста-С", дві самохідні крупнокаліберні гармати "Піон" та ще шість одиниць броньованої техніки.

Окрім цього, на Миколаївщині знищено три з трьох розвідувальних БПЛА росіян. А поблизу Іванівки захоплено чотири трофейних бойові машини піхоти.

"В корабельному угрупованні ворожого флоту відбулись кількісно-якісні зміни: відтепер на варті ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами та два великих десантних кораблі", - додали в ОК "Південь".

Раніше УНІАН повідомляв, що українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в районі Благодатного на Миколаївщині, знищивши техніку і окупантів.

Внаслідок удару в ОК "Південь" повідомили про знищення зенітно-ракетного комплексу "ТорМ1", двох бойових машини піхоти та десятка окупантів.

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