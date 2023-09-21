В ході роботи науковці, які планували вивчити динаміку чорних дір, побачили, що вони, обертаючись, тягнуть за собою "матерію простору й часу".

Розташовані всередині галактик масивні чорні діри поглинають космічний пил та газ швидше, ніж вважали астрономи.

Як йдеться у дослідженні, це може скоротити час "харчування" дір із сотень років до місяців, повідомляє Space.com. Зокрема, науковці Північно-Західного університету США за допомогою 3D-моделювання з'ясували, що чорні діри, маса яких у мільйони разів перевищує масу Сонця, швидше поглинають космічні матерії за рахунок квазарів.

В ході роботи науковці, які планували вивчити динаміку чорних дір, побачили, що вони, обертаючись, тягнуть за собою "матерію простору й часу" й здатні розривати газові диски на внутрішні й зовнішні "піддиски". Це новий метод поглинання матерії чорними дірами, зауважили дослідники.

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Вони пояснили, що спочатку діри поглинають зовнішні шари матерії, а потім - внутрішні. Коли диск поглинено, процес поглинання розпочинається знову, додають вчені. Моделювання показало, що цей процес може тривати всього кілька місяців, хоча раніше астрономи вважали, що це відбувається значно довше - сотні і тисячі років.

"Висока швидкість поглинання пояснює, чому квазари швидко спалахують, а потім зникають", – зауважили науковці.

Таким чином, нові дані про швидкість поглинання чорними дірами космічної матерії можуть допомогти пролити світло на те, як надмасивна порожнеча поглинає навколишній матерію і як цей процес впливає на еволюцію галактик.

Цікаві новини про чорні діри

Британські астрономи виявили надмасивну чорну діру, маса якої в 30 млрд разів перевищує масу Сонця. Вчені з Даремського університету заявили, що гігантська чорна діра була однією з найбільших коли-небудь знайдених.

Вчені виявили одразу три супермасивні чорні діри, які знаходяться одна біля одної в галактиці під назвою NGC 6240. Вона розташована за 300 млн світлових років від нас. За словами астрономів, відкриття проливає світло на те, як формувалися найбільші галактики у Всесвіті.

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