Об'єкт, помилково прийнятий за галактику, насправді є чорною дірою, спрямованою прямо на Землю.

Нове дослідження показує, що об'єкт PBC J2333.9-2343, який колись вважався радіогалактикою, насправді є активною чорною дірою, яка змінила кут і тепер спрямована прямо на Землю.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передає LiveScience.

У далекій галактиці надмасивна чорна діра, що викидає випромінювання зі швидкістю, близькою до швидкості світла, змістила свій кут на колосальні 90 градусів і стала вказувати прямо на Землю. Такий різкий розворот об'єкта спантеличив фізиків.

Відео дня

Активні ядра галактик (AGN) - це "голодні" чорні діри, які є в багатьох інших галактиках. Вони акрецують матерію (процес збільшення маси небесного тіла шляхом гравітаційного тяжіння матерії (зазвичай газу) до нього з навколишнього простору, - УНІАН) і вивергають потужні потоки високоенергетичних частинок, відомі як релятивістські струмені (або джети, - це струмені плазми, що вириваються з центрів (ядер) таких астрономічних об'єктів, як активні галактики, квазари і радіогалактики, - УНІАН). AGN класифікуються залежно від того, яка частина AGN спрямована на Землю.

PBC J2333.9-2343, велика галактика діаметром близько 4 мільйонів світлових років (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН), раніше класифікувалася як радіогалактика. Це означає, що гігантські струмені плазми з її активного ядра були спрямовані перпендикулярно лінії зору з Землі.

Але нове дослідження вчених перекласифікує галактику як блазар. Це означає, що струмені плазми з чорної діри тепер спрямовані прямо на Землю. Таким чином, релятивістські струмені галактики змістилися на "драматичну" ступінь, пишуть експерти.

"Наша гіпотеза полягала в тому, що релятивістський струмінь її надмасивної чорної діри змінив свій напрямок, і щоб підтвердити цю ідею, нам довелося провести безліч спостережень", - сказала провідний автор дослідження, астрофізик Лорена Ернандес-Гарсія.

Ернандес-Гарсія та її колеги спостерігали за PBC J2333.9-2343 майже в усьому електромагнітному спектрі, від радіохвиль до гамма-променів. Їхні спостереження показали, що ця галактика мала характеристики, характерні для блазарів: вона ставала то яскравішою, то тьмянішою, і вона мала подібні на блазарівські струмені плазми. Таким чином, вони дійшли висновку, що об'єктом, швидше за все, був блазар.

Дослідники також спостерігали дві пелюстки - області, де струмені AGN взаємодіють з навколишнім газом - де деякі струмені плазми раніше залишили свій слід. Однак пелюстки цього блазара "дуже старі", сказала Ернандес-Гарсія, додавши, що "вони є пережитками минулої активності, тоді як структури, розташовані ближче до ядра, є молодшими та активнішими струменями".

Ці "сплячі" пелюстки свідчать про те, що релятивістські струмені дійсно змінили напрямок. Те, що струмені галактики з'являються в різних місцях, не є безпрецедентним. Для PBC J2333.9-2343, схоже, існує лише одне джерело активності, і воно змінило курс.

Астрономи ще не визначили, що могло спричинити такий великий великий зсув. Сучасні теорії дозволяють припустити, що відбулося злиття галактик, коли інша велика галактика зіткнулася з PBC J2333.9-2343, змістивши її орієнтацію.

Інші дослідження космосу

Раніше УНІАН повідомляв, що британські астрономи виявили надмасивну чорну діру, маса якої приблизно в 30 мільярдів разів перевищує масу Сонця. Вчені кажуть, що чорна діра вперше виявлена за допомогою гравітаційного лінзування.

Раніше вчені зробили перше в історії фото надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху. На знімку можна вперше побачити надмасивну чорну діру, відому як Стрілець А*, а також отримати прямий доказ того, що вона дійсно існує.

Також астрономи з Ягеллонського університету в Кракові зафіксували ритмічні коливання в гамма-випромінюванні блазара Markarian 501 (Mrk 501), який розташовується на відстані 456 млн світлових років від Землі. Точна причина цього явища поки не ясна. На думку дослідників, можливою причиною цього явища може бути присутність в блазарі подвійної надмасивної чорної діри.

Вас також можуть зацікавити новини: