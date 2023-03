Вчені кажуть, що чорна діра вперше виявлена за допомогою гравітаційного лінзування.

Британські астрономи виявили надмасивну чорну діру, маса якої приблизно в 30 мільярдів разів перевищує масу Сонця.

Вчені з Даремського університету заявили, що гігантська чорна діра була однією з найбільших коли-небудь знайдених, пише The Guardian. Команда описала свої висновки, опубліковані в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, як "надзвичайно захоплюючі".

"Ця конкретна чорна діра, яка приблизно в 30 мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця, є однією з найбільших із коли-небудь виявлених, і знаходиться на верхній межі того, наскільки великими, на нашу думку, чорні діри можуть стати теоретично, тому це надзвичайно захоплююче відкриття", - сказав провідний автор статті, доктор Джеймс Найтінгейл із фізичного факультету університету.

Дослідники використовували явище, відоме як гравітаційне лінзування, при якому сусідня галактика виступала в ролі гігантського збільшувального скла. Це виявило наявність чорної діри, області, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може вийти.

Вчені використовували суперкомп'ютерне моделювання в університеті та зображення, зроблені космічним телескопом Hubble, щоб підтвердити розмір об'єкта.

За їхніми словами, це перша чорна діра, виявлена за допомогою гравітаційного лінзування.

"Більшість найбільших чорних дір, про які ми знаємо, знаходяться в активному стані, коли речовина, притягнута близько до чорної діри, нагрівається й виділяє енергію у вигляді світла, рентгенівських променів та іншого випромінювання", - сказав доктор Найтінгейл.

"Тим не менш, гравітаційне лінзування дозволяє вивчати неактивні чорні діри, що в даний час неможливо у віддалених галактиках. Такий підхід може дозволити нам виявити набагато більше чорних дір за межами нашого місцевого Всесвіту і показати, як ці екзотичні об'єкти еволюціонували в далекому космічному часі", - додав він.

Дослідники заявили, що їхня робота відкрила "привабливу можливість", що астрономи можуть виявити більш масивні чорні діри, ніж вважалося раніше.

Надмасивні чорні діри - що відомо

Надмасивні чорні діри є наймасивнішими об'єктами у Всесвіті, їхня маса від 10 до 40 мільярдів разів більша за масу Сонця (маса Сонця становить 1,9885⋅10³º кг або 332940 мас Землі, - УНІАН). Астрономи вважають, що їх можна знайти в центрі всіх великих галактик, таких як Чумацький Шлях.

Надмасивні чорні діри рідкісні та невловимі, і їхнэ походження невідоме. Деякі вчені вважають, що вони утворилися в результаті екстремального злиття масивних галактик мільярди років тому, коли Всесвіт був ще молодим.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені зробили перше в історії зображення надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики. На знімку можна не тільки вперше побачити надмасивну чорну діру в центрі Чумацького Шляху, відому як Стрілець А*, але й, нарешті, отримати прямий доказ того, що вона дійсно існує.

Також вчені показали, як виглядають чорні діри, які блукають нашою галактикою Чумацький Шлях. За словами вчених, чорна діра спотворює простір навколо себе, через що зображення фонових зірок, що вишикувалися майже прямо за нею, виглядають також "криво". За словами вчених, цей ефект гравітаційного лінзування є єдиним явним свідченням існування самотніх чорних дір, що блукають нашою Галактикою.

Вас також можуть зацікавити новини: