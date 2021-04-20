iMac зменшили вдвічі, зробивши його максимально компактним.

Компанія Apple презентувала оновлений iMac на процесорі М1.

Читайте такожApple сьогодні проведе презентацію своїх нових продуктів (онлайн-трансляція)Трансляція презентації ведеться на YouTube- каналі компанії.

За словами ведучої, це абсолютно новий iMac, новий рівень можливостей та революційний дизайн.

Цілий спектр кольорів дозволить кожному користувачу обрати той, який найбільш підходить особисто.

Крім того, iMac зменшили вдвічі, зробивши його максимально компактним.

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Автор: Катерина Шварц