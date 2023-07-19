Археологи зазначили, що найближчим часом туристам не зможуть показати всі ці знахідки, але побачене потім перевершить всі їхні очікування.

У Помпеях під час розкопок фахівці знайшли будинок з піччю, фресками і розписаними стінами.

Також на місці знахідки були виявлені три людських скелети. Як припустили археологи, до виверження Везувію цей будинок належав заможному торговцю, передає Бі-бі-сі. Знахідка зроблена в секторі міста, де розкопки велися більше 100 років тому і поновилися тільки на початку цього року.

Археологи розповіли, що в будинку був великий зал, через отвір в даху видно левові голови з каменю, які виконували роль жолобів, по яких дощова вода потрапляла у внутрішній фонтан.

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Однак, за приміткою фахівців, цей будинок не схожий на традиційні вілли помпейських багатіїв. Цей будинок був житлом торговця. Археологи звернули увагу, що в будинку була величезна піч, в якій можна було випікати 100 хлібин в день. Швидше за все, вважають вчені, тут жив і працював заможний оптовий торговець, що розвозив хліб по всьому місту.

Також археологи знайшли в будинку торговця три скелети - два жіночих і один дитячий. Судячи з положення тіл і місця, де їх знайшли, вони намагалися сховатися під сходами від попелу і каміння. Пошкодження кісток говорять про те, що на них падали важкі камені або черепиця.

Археологи також розкопали стіну, що є справжнім витвором мистецтва. На ній є епізод з міфу про Ахілла, зображення храму, дві рельєфні жовті змії.

Археологи зазначили, що туристам побачити все це найближчим часом не судилося, але очікування того варте.

Розкопки в Помпеях

Місто Помпеї було знищене через виверження вулкана Везувій в 79 році до н.е. розкопки на місці стародавнього міста ведуться з XIX століття, але третина міста все ще залишається під шаром вулканічного попелу.

За весь час розкопок були виявлені останки приблизно 1500 людей, але, швидше за все, загальне число жертв значно більше.

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