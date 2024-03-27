Річ у тім, що у римлян була оригінальна технологія виготовлення цементу, яка серйозно відрізнялася від загальноприйнятої.

У Помпеях археологи виявили будівельний майданчик, який проливає світло на будівельні технології, що використовувалися римлянами при зведенні таких знакових споруд, як Колізей і Пантеон.

Як повідомило міністерство культури Італії, ймовірно, працювало це місце аж до 79 року нашої ери, коли сталося виверження вулкана Везувій, що зруйнувало Помпеї, передає Reuters.

Зокрема, на місці будмайданчика вчені знайшли робочі інструменти, складену черепицю, туфову цеглу, а також купи вапна і каміння, які використовували для будівництва стін.

Відео дня

Річ у тім, що у римлян була оригінальна технологія виготовлення цементу, заявили в міністерстві, посилаючись на висновки археологів. Бетон виготовляли методом "гарячого змішування", за якого негашене вапно спочатку змішували з сухим пуццоланом або пуцолановим попелом, а воду додавали незадовго до зведення стін. Це означало, що під час будівництва стіни суміш вапна, пуццолану і каменів була ще гарячою через термічну реакцію. Це допомагало їй висохнути швидше, скоротивши час будівництва конструкції.

Учені нагадали, що зазвичай вапно гасять у воді задовго до його використання в будівництві.

Габріель Зухтрігель, директор розкопок у Помпеях, сказав, що остання знахідка "допомагає зрозуміти багато аспектів великої Римської імперії, і не в останню чергу використання бетону". "Без бетону у нас не було б ні Колізею, ні Пантеону, ні Терм Каракалли", - зазначив він.

Археологи також знайшли глечики, які використовували для "гасіння" вапна для штукатурки, а також для зберігання інших інструментів: від свинцевих гир, які використовують для зведення ідеально вертикальної стіни, до залізних мотик для приготування будівельного розчину.

Інші новини про знахідки в Помпеях

У Помпеях під час розкопок фахівці знайшли будинок із піччю, фресками і розписаними стінами. Також на місці знахідки було виявлено три людські скелети. Як припустили археологи, до виверження Везувію цей будинок належав багатому торговцю. Знахідку зроблено в секторі міста, де розкопки велися понад 100 років тому і відновилися тільки на початку 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: