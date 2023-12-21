Що з цього вийшло фахівці обіцяють показати туристам.

Новий проект на території археологічних розкопок в Помпеях відродив стародавні методи фарбування тканин, щоб розкрити деталі повсякденного життя жителів міста до того, як воно було зруйноване виверженням вулкана в 79 році нашої ери.

Джерелом натхнення для фахівців послужили знайдені в ході розкопок фрески, на яких зображені крилаті амури, пише The Independent. "Вони дуже близькі до реальності", - сказав директор археологічного об'єкта Габріель Зухтрігель про зображення.

Для цього проекту Зухтрігель залучив майстра-фарбувальника з Умбрії Клаудіо Кутулі, який використовує барвники, які він виготовляє з рослин. Майстер використовує корінь марени рожевої, для створення знаменитого помпейського червоного кольору і шкаралупу волоського горіха для коричневого кольору, ягоди бузини для чорного і сірого і кардамон для бурштинового, жовтого і відтінків зеленого.

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Використовуючи кольорову палітру Помпеїв, Кутулі фарбує шарфи з мотивами, взятими з фресок будинку Ветті, включаючи амурів. Багатий будинок, як і вся Помпея, був похований під попелом. Половина прибутку від продажу шарфів піде на фінансування подальших зусиль з відновлення колись великого міста.

Фрески на археологічних розкопках зображують багатих помпейців, одягнених у яскраво-фіолетовий, зелений, рожевий, синій та жовтий кольори. Кольори досягалися шляхом кип'ятіння пофарбованих тканин у металевих чанах у майстернях, в яких працювали раби, які, навпаки, носили прості коричневі туніки.

Видання зазначає, що для Зухтрігеля фарбування текстилю - це ще один спосіб повернути Помпеї до життя для сучасних туристів.

"Це частина наукового і культурного проекту, спрямованого на усвідомлення того, що історія - це не тільки великі пам'ятники і красиві картини. Є й інша історія простого повсякденного життя яка часто не представлена у великих оповіданнях", - прокоментував фахівець.

Інші знахідки в Помпеях

Раніше вражаючий натюрморт із стравою, що нагадує піцу, був знайдений серед руїн Помпей. Хоча на цій стародавній "піці" не видно двох основних інгредієнтів - помідора і моцарели, і є фрукт, віддалено схожий на ананас, це блюдо ймовірно було предком сучасної піци.

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