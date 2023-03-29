GPT-5 має бути навчений до кінця року й обіцяє раніше небачений рівень ШІ.

Зовсім недавно компанія-розробник OpenAI випустила четверте покоління мовної моделі GPT, що лежить в основі чат-бота ChatGPT, але вже почалося обговорення версії 5. І, здається, нас чекає справжня революція.

Про це у своєму Твіттері написав розробник Сіці Чен. Йдеться про концепцію загального штучного інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний зрозуміти й виконати будь-яке завдання, яке люди зможуть придумати. Це робить його невідмінним від людини за своїми можливостями.

Як наслідок, AGI зможе підвищити продуктивність праці в різних сферах діяльності, позбавивши людей від монотонної та виснажливої роботи. Разом з тим наділення ШІ такою міццю може мати непередбачені наслідки, причому деякі з них зараз навіть неможливо уявити, зазначають експерти.

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Напередодні дослідницька команда Microsoft оцінила потужність нинішньої GPT-4 близькою до людського рівня. Оновлену мовну модель назвали першим кроком до "загального штучного інтелекту" (AGI), тобто здатного на виконання широкого кола завдань.

До слова, OpenAI вже анонсувала GPT-4.5, пообіцявши випустити проміжну версію цієї осені. Розробники обіцяють усунути деякі обмеження GPT-4 шляхом поліпшення продуктивності та розширення потенційних сфер застосування. Крім того, очікується, що GPT-4.5 зможе надавати довші, точніші та пов'язані між собою текстові відповіді.

Маск та інші закликали припинити навчання нейромереж

На тлі неабиякої популярності розумного чат-бота ChatGPT та появи безлічі суперницьких продуктів, провідна група експертів у сфері штучного інтелекту (ШІ) і представників ІТ-галузі закликала як мінімум на пів року призупинити навчання нейромереж, що перевершують GPT-4.

Відкритий лист про ризики таких технологій для суспільства і цивілізації підписали Ілон Маск, співзасновник Apple Стів Возняк і ще понад 1100 осіб. У заяві згадуються, що подібні ШІ-системи повинні розроблятися тільки після того, як з'явиться впевненість в тому, що вони будуть мати позитивні наслідки, а пов'язані з ними ризики будуть керовані

Поки пропонується тимчасовий захід: з зупинкою робіт до того моменту, поки не будуть розроблені стандарти безпеки.

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