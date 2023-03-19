За його словами, суспільство має бути залучено до технології ШІ, аби при необхідності вміти захиститися від небезпек.

Глава OpenAI, компанії-розробника "вірусного" ChatGPT, Сем Альтман озвучив побоювання щодо можливого впливу ШІ-помічника на людство. Альтман зізнався, що GPT-4 несе реальну небезпеку, опинившись "не в тих руках".

Розробник підкреслив, що поки програма реагує тільки на накази людини та знаходиться під його повним контролем. "Але знайдуться ті, хто зніме з неї обмеження, які ми наклали, і суспільству потрібно заздалегідь придумати, як воно буде на це реагувати", – заявив Альтман в інтерв'ю ABC News.

Альтман також попередив, що штучний інтелект та розробки на його основі можуть незабаром "ліквідувати" деякі професії, якими зараз займаються люди. Однак в той же час він вказав на те, що така ситуація здатна привести до появи "поліпшених" професій.

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В одному з попередніх інтерв'ю розробник зізнатися, що вважає ChatGPT "крутою технологією", але "жахливим продуктом" – все через проблеми, які почав створювати чат-бот. За його словами, багато користувачів придумують різні варіанти взаємодії з чат-ботом для своїх цілей. "Вони щось вводять, намагаються отримати правильні відповіді, а потім копіюють їх і кудись вставляють, а потім повертаються і намагаються інтегрувати це з результатами пошуку або іншими даними", – додав він.

Нагадаємо, ChatGPT підкорив інтернет на початку 2023 року. Він здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а з недавнього часу ще й навчився розпізнавати картинки і пояснювати меми.

На тлі своєї популярності ChatGPT встиг викликати чимало суперечок в мережі. Нещодавнє опитування показало, що деякі компанії в США вже замінюють співробітників ШІ-помічником, а популярне онлайн-видання Clarkesworld, що публікує любительські оповідання в жанрі Sci Fi, припинило прийом нових матеріалів від авторів через ChatGPT.

Водночас глава компанії Nvidia назвав ChatGPT одним з найбільших досягнень в області обчислень, доступних кожному. Він порівняв значущість чат-бота з появою веб-браузерів або моментом, коли вийшов перший iPhone.

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