Український супутник "Січ-2-30" запустять у січні, але на кілька днів пізніше, аніж це було заплановано.

Компанія Space X повідомила про перенос запуску українського супутника "Січ-2-30" з 10 на 13 січня 2022 року.

Про це повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"20 грудня ДП "КБ "Південне" та нідерландська компанія ISILAUNCH підписали Протокол завершення інтеграції КА "Січ-2-30" з ракетою-носієм Falcon 9 компанії Space X. Це означає, що супутник повністю готовий до запуску. Водночас компанія Space X повідомила про перенос запуску місії "Транспортер-3" з українським супутником "Січ-2-30" з 10 на 13 січня 2022 року", – написав він.

Читайте такожСтало відомо, коли українсько-британська компанія планує першу місію на МісяцьНагадаємо, на початку грудня стало відомо, що український супутник "Січ-2-30" відправили до США. У штатах мали проводитися роботи з підготовки до запуску.

Варто зазначити, що супутник "Січ-2-30" виготовлений КБ "Південне" (м. Дніпро) для цивільних потреб української держави.

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